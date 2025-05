Giuntoli riparte subito, nuovo club in Serie A dopo l’addio alla Juventus

Il dirigente reduce dall’ultimo biennio alla Juventus si prepara a scegliere il proprio futuro. Possibile nuova destinazione in Serie A

Sono giorni estremamente intensi in casa Juventus tra il campo che ha decretato il piazzamento Champions della truppa di Tudor, e tutto ciò che circonda l’ambiente bianconero in relazione al prossimo futuro.

Dai forti cambiamenti in società alla delusione per la permanenza di Conte al Napoli, passando per le scelte sul nuovo tecnico e quelle relative al prossimo mercato estivo. Tanto è cambiato e tanto ancora dovrà cambiare in quel di Torino dove lo scossone più forte ha riguardato senza ombra di dubbio Cristiano Giuntoli.

Il bilancio di questi due anni alla Juve non è stato però certamente positivo per l’ex dirigente del Napoli, che in bianconero ha seminato molto e raccolto pochissimo tra delusioni cocenti e aspettative poi non rispettate.

Si chiude quindi un cerchio mai realmente aperto per Giuntoli attraverso una separazione che fa da preludio all’ennesimo cambio di rotta in questi anni complicati della Juventus.

Calciomercato, Giuntoli può ripartire subito dalla Serie A: annuncio sulla Fiorentina

Appena due estati fa Giuntoli aveva firmato con la Juventus per cinque stagioni, ma i risultati non hanno evidentemente accompagnato le attese.

È quindi già tempo di cambiare tanto per i bianconeri quanto per l’ex dirigente del Napoli per il quale potrebbero già aprirsi nuove porte.

Secondo quanto evidenziato su X da Ilario Di Giovambattista “la Fiorentina starebbe per cambiare ds, fuori Prade’ dentro Giuntoli”.

Indiscrezioni forti che da Firenze potrebbero rimescolare le carte. In questo senso vanno anche le parole dell’amico di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, che ha parlato a ‘Lady Radio’: “Molti mi stanno scrivendo di portare Sarri a Firenze. Al momento è uno dei migliori allenatori in circolazione. Se io oggi fossi il presidente della Fiorentina, lo sceglierei perché sarebbe una soluzione che genera entusiasmo e motivazione. C’è anche Giuntoli libero. Farei lavorare Sarri e Giuntoli insieme. Potrebbero portare in due o tre anni risultati eccezionali”.