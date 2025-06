Calciomercato, de Ligt in prestito: nuovo affare in Serie A

Un momento decisivo per sognare in grande con il ritorno in Serie A di de Ligt. Il difensore olandese dirà addio allo United, ecco la sua nuova destinazione

Un intreccio decisivo per rivedere in una big Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, classe 1999, è pronto a cambiare aria dopo una stagione da dimenticare con la maglia del Manchester United. Ecco la novità dell’ultim’ora per conoscere il suo futuro.

Il Manchester United ha intenzione di cedere i propri gioielli dopo una stagione da dimenticare. I Red Devils non parteciperanno alle Coppe Europee: ora la dirigenza del top club inglese potrebbe dire addio al difensore olandese de Ligt. Le big della Serie A sono pronte ad accoglierlo nuovamente nel campionato italiano dopo l’exploit con la maglia della Juventus. Il centrale difensivo, classe 1999, è voglioso di una nuova sfida in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio come rivelato da SportMediaset.

Calciomercato Inter, affare in prestito: sprint per de Ligt

Le big della Serie A sono al lavoro per rinforzare così le rispettive rose in vista della prossima stagione. Il difensore olandese potrebbe sbarcare anche in prestito dicendo addio al Manchester United: la verità dell’ultim’ora.

Come svelato da SportMediaset, Matthijs de Ligt è pronto per cambiare aria. Senza Coppe europee il Manchester United potrebbe darlo in prestito con diritto di riscatto: il difensore olandese è ambito da tanti top club italiani, tra cui l’Inter, che ha l’obiettivo di ringiovanire la retroguardia nerazzurra.

Saranno giorni intensi per arrivare alla fumata bianca in vista della prossima stagione. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: l’Inter dovrà prima conoscere la decisione di Simone Inzaghi. L’allenatore dei nerazzurri è pronto a volare in Arabia Saudita dicendo addio al top club milanese dopo la disfatta in finale di Champions League.

La sua scelta cambierà anche i piani del presidente Beppe Marotta: le prossime ore saranno intense per arrivare all’ok definitivo per de Ligt. L’olandese è pronto ad essere nuovamente protagonista in Serie A dopo la Juventus. Sprint per l’ex bianconero che si è trovato alla grande nel campionato italiano: la Juventus l’ha ceduto al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro. I tifosi nerazzurri continuano a sognare per un nuovo progetto entusiasmante: Fabregas in pole per sostituire Inzaghi.