Bruno Fernandes al posto di Barella: rivoluzione Inter dopo l’accordo

Cambia tutto per i nerazzurri dopo l’intesa raggiunta, scelto il centrocampista portoghese al posto dell’italiano

Terminata la finale di Champions League, gli impegni stagionali per l’Inter non sono però conclusi. I nerazzurri saranno infatti una delle due italiane (l’altra è la Juventus) impegnate al Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno.

I nerazzurri saranno una delle 36 squadre a contendersi il trofeo. Con loro anche gli arabi dell’Al-Hilal, club che da tempo corteggia Simone Inzaghi per la panchina. A tentare l’allenatore piacentino c’è sicuramente la ricca offerta economica messa sul tavolo dalla società saudita. Esistono possibilità che il tecnico possa accettare la proposta, come raccontato da Simone Togna sul nostro canale Youtube: anche i colleghi di InterLive hanno sottolineato nelle scorse ore un accordo tra Inzaghi e Al-Hilal.

Inter, Barella piace in Arabia: alternativa dell’Al-Hilal a Bruno Fernandes

Ma Inzaghi potrebbe non essere il solo a dover lasciare Milano per approdare in Arabia Saudita. Lo stesso Al-Hilal infatti ha messo nel mirino anche Nicolò Barella.

Giorni fa tra l’altro si è parlato in Arabia di accordo con il centrocampista sardo. Barella però sarebbe una prima alternativa ad un altro innesto in mediana per l’Al-Hilal. Il club saudita è in cerca di rinforzi in quel settore del campo e avrebbe individuato in Bruno Fernandes il primo nome. Il centrocampista portoghese ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester United. Il club inglese però non giocherà in Europa nella prossima stagione, un fattore che potrebbe anche far propendere al centrocampista lusitano di lasciare l’Inghilterra e cambiare aria a fronte di un ricco contratto sul piatto.

Come riferito dal giornalista inglese Sam C, Fernandes avrebbe aperto le porte ad un trasferimento, ma ancora non è stata data una risposta formale. E con il Mondiale per Club alle porte, la società saudita vorrebbe fare un investimento subito e avrebbe individuato in Barella proprio il primo nome come papabile alternativa. Certo, convincere l’Inter proprio alla vigilia del Mondiale sarà complicato, ma l’interesse saudita, come detto, non è nuovo e nelle prossime giornate potrebbe arrivare un deciso affondo.