Inter, Inzaghi in Arabia: due colpi per trattenerlo | ESCLUSIVO

La campagna acquisti dei milanesi prende sempre più corpo, altri due affari in vista per provare a blindare il tecnico: i dettagli su Calciomercato.it

Vigilia della finale di Champions League per l’Inter, con i nerazzurri fortemente concentrati sull’appuntamento di Monaco di Baviera contro il Psg, per provare ad alzare al cielo il trofeo. Ma sono ore in cui si parla tanto anche di calciomercato.

Ne abbiamo parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro Giorgio Musso, inviato a Monaco, insieme a Simone Togna, collega di ‘Tuttosport’ e ‘Sportmediaset’. Primo tema caldo, quello del futuro di Simone Inzaghi e della tentazione araba. Il giornalista ha affermato, in merito: “Penso sapremo tutto dopo la finale. Credo che in ogni caso lui abbia già preso una decisione, sul restare o sull’andare via, a prescindere dall’esito della Champions. Il tutto coinvolge anche la dirigenza, i piani ci sono già, non si può decidere il futuro sul risultato di una partita. Esistono possibilità concrete che possa accettare l’offerta araba, dobbiamo fare attenzione anche a eventuali proposte dall’Inghilterra. Detto questo, la società vuole assolutamente che lui rimanga e il tecnico chiederà garanzie di mercato e di maggiore presenza della società su torti arbitrali”.

Inter, nel mirino De Winter per il dopo Bisseck e Bonny

Sugli altri scenari di mercato, per l’appunto, Togna spiega: “Ultima partita all’Inter per chi? E’ difficile dare una risposta, se non ci fosse il Mondiale per Club ne avremmo molte di più in questo senso. Si può pensare che anche chi non ci sarà nella prossima stagione disputerà tale competizione. A parte Correa e Arnautovic, credo che tutti andranno negli Stati Uniti. Da luglio in poi, si faranno altro tipo di discorsi. Cosa mi aspetto in attacco? Un colpo in sinergia con la società, un giocatore che piaccia sia Simone Inzaghi che alla dirigenza. Mi fiderei di quello che chiede l’allenatore, guardando ad esempi come quello di Acerbi. Bonny magari non scalda gli animi, ma ricordiamoci che forse non lo faceva neanche Thuram. E vediamo cosa è diventato quest’ultimo oggi. I tifosi si aspettano magari volti da copertina, ma con le figurine può essere che non vai neanche in Europa, invece con giocatori presi con raziocinio vai a fare due finali di Champions in tre anni”.

“Per la difesa, il profilo da scegliere potrebbe essere De Winter – prosegue Togna – E’ un calciatore esperto di campionato italiano e a livello internazionale, nella nazionale belga. Potremmo quindi prepararci a salutare Bisseck, che il Manchester United segue molto da vicino. Ad oggi, non ci sono delle offerte concrete, ma l’opportunità di realizzare una maxi plusvalenza è ghiotta, un po’ come avvenne per Onana”.