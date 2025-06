Asse Inter-Real, maxi affare: tre giocatori coinvolti

I rapporti fra i nerazzurri e gli spagnoli sono ottimi e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere una operazione importante

L’Inter è pronta a pensare al futuro dopo il flop in Champions League. I nerazzurri nelle prossime ore scioglieranno i dubbi sulla panchina e poi si penserà al calciomercato. In viale della Liberazione si proverà a convincere Inzaghi a restare, ma per il momento la separazione sembra essere l’ipotesi principale. Naturalmente Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per andare a rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico.

Secondo le informazioni di todofichajes.com, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino un giocatore dell’Inter e non è da escludere che ci possa essere una maxi operazione fra le due squadre nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. I nerazzurri hanno altre priorità e vedremo se subito dopo ci si siederà al tavolo con i Blancos per provare a capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato: affare Inter-Real, le ultime

L’Inter e il Real Madrid hanno storicamente ottimi rapporti. Già in passato sono state definite operazioni simili e per questo motivo non è da escludere che si possano in futuro definire altri affari. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Bisognerà aspettare ancora un po’ per capire se la trattativa potrà svilupparsi oppure no.

Stando alle indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Barella. Il sardo sarebbe stato individuato come il sostituto di Modric e un tentativo nel calciomercato estivo non è da escludere. L’Inter è pronta a chiudere la porta a meno di una offerta intorno agli 80-100 milioni di euro. Ma non è da escludere che i Blancos possano mettere sul piatto alcuni giocatori nella trattativa come per esempio Nico Paz e Brahim Diaz, due profili che interessano da tempo ai nerazzurri.

Mercato Inter: il Real segue Barella

