Zidane al posto di Inzaghi: offerta lampo e giochi chiusi

L’intreccio tra il tecnico francese e l’allenatore italiano rappresenta una chiave di volta importante: la scelta è stata fatta

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? I tifosi dell’Inter si interrogano sulla situazione riguardante il loro allenatore, a maggior ragione dopo il clamoroso KO patito in finale di Champions League contro il Psg. Come ammesso sia dal tecnico piacentino che da Giuseppe Marotta, sarà il summit in programma tra le parti ad imprimere l’accelerata decisiva in un senso o nell’altro.

Con l’Al-Hilal che non ha affatto mollato la presa, il tecnico piacentino non ha ancora sciolto le riserve. Apparso piuttosto provato nel post partita di Psg-Inter, l’attuale allenatore nerazzurro non si è sbottonato neanche sulla sua partecipazione al Mondiale per Club sulla panchina dell’Inter. Con un enigma ancora tutto da sciogliere, i nomi eventualmente accostabili ai meneghini sono diversi, a cominciare da quel Cesc Fabregas che ha stregato in tempi e in modi diversi non poche big di Serie A.

Tutto (o quasi) – però – dipenderà dalla scelta di Simone Inzaghi. Scenario – quest’ultimo – che si collega in maniera inestricabile proprio alle mosse dell’Al Hilal che, in attesa di ricevere nuovi feedback dall’allenatore piacentino, avrebbe provato con un colpo da maestro a far saltare il banco.

Intreccio Inzaghi-Zidane: la risposta del tecnico francese all’offerta dell’Al-Hilal

A tal proposito, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia ha del clamoroso. Stando a quanto riportato da l’Equipe, infatti, l’Al Hilal avrebbe provato a convincere Zidane a sposare la bontà del proprio progetto mettendo sul piatto un’offerta da capogiro. Più nello specifico, la fonte transalpina parla di una proposta complessiva abbondantemente superiore ai 100 milioni di euro complessivi.

Contatti che – si legge – non hanno comunque scalfito i piani e i progetti dell’ex tecnico del Real Madrid la cui priorità sarebbe quella di raccogliere l’eredità di Didier Deschamps alla guida della panchina della Francia dopo i Mondiali del 2026. Un sogno mai nascosto quello di Zizou che potrebbe prendere forma nel corso dei prossimi mesi: le ultime mosse della Federazione transalpina, del resto, si collocano proprio in questo tipo di orizzonte.

Ragion per cui, a meno di clamorosi colpi di scena e improvvisi dietrofront, Zidane dovrebbe continuare a tenere chiusa la porta all’ipotesi di volare in Arabia: dal canto suo, l’Al-Hilal conta di avere gli argomenti giusti per riuscire a strappare il sì definitivo di Inzaghi. Ne sapremo di più nel corso di una settimana – la prossima – mai così dirimente per il futuro della panchina nerazzurra.