“Il Psg ci ha surclassato”: Marotta a ruota libera, Inzaghi enigmatico sul suo futuro

Le parole del presidente nerazzurro nel post partita della finale di Champions League: ecco la presa di posizione sul tecnico piacentino

Inter in ginocchio. Grazie ad una prestazione che definire sfavillante sarebbe solo un eufemismo, il Psg ha fatto ciò che ha voluto, strapazzando i nerazzurri con un eloquente 5-0. Non riuscendo mai a trovare le contromisure giuste per provare ad arginare la superiorità del Psg, la compagine di Inzaghi esce con le ossa rotte dal confronto con Kvara e compagni.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, Marotta ha commentato la sconfitta dell’Inter allargando il discorso anche ad Inzaghi. Il presidente dell’Inter si è espresso così sul match: “L’avversario ci ha surclassato in tutto, ma questo non deve inficiare la stagione e il cammino fatto in Champions. Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qui. Era molto difficile arrivare a questa serata, ci siamo riusciti superando avversarie come Bayern e Barcellona, stasera siamo caduti. Io voglio ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore. Questa squadra e questa società meritano questo palcoscenico”.

Psg-Inter, Marotta non si scompone: “Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, sul budget…”

Come già anticipato, immancabile poi la presa di posizione a proposito del futuro di Simone Inzaghi, tanto chiacchierato negli ultimi giorni. Marotta ha precisato come la sconfitta rimediata in finale non avrà ripercussioni in merito ad un possibile dietrofront legato al dossier Inzaghi, che sarà approfondito nel corso della prossima settimana con un incontro tra le parti:

“Futuro di Inzaghi? Nessun cambio di valutazione su Inzaghi, avevamo detto che ci saremo visti la prossima settimana. Molti meriti vanno ascritti alla sua professionalità e alla sua bravura. Ha ancora un anno di contratto, ci incontreremo e parleremo a prescindere da come è andata la serata”.

Poi sul budget delle squadre italiane: “Sappiamo che il nostro è un movimento calcistico di passaggio anche per i migliori giocatori. Il potere economico non è nel nostro movimento ma, per esempio, nel PSG che può lavorare con budget illimitati, ma questo non deve essere un alibi. Credo che con la bravura degli allenatori e dei giocatori possiamo sopperire a questi limiti economici”.

A stretto giro di posta, sono arrivate anche le parole di Inzaghi: “Mia ultima partita sulla panchina dell’Inter? Vedremo nei prossimi giorni con la società, dopo la seconda finale persa in tre anni, c’è troppa delusione e amarezza per pensare a questo. La società è sempre con noi e sempre molto presente”. Lo stesso Inzaghi in conferenza stampa ha poi chiosato: “L’Inter partirà con lei in America? A questa non so rispondere in questo momento. Questa sconfitta mi amareggia tantissimo: quello che posso dire è che dalle sconfitte si esce più forti: ci siamo già passati.