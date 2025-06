Milan, arriva il pupillo di Tare: sprint per l’ex Lazio

Il Milan è intenzionato a chiudere nuovi innesti immediati per rinforzare la rosa di Max Allegri. Spunta l’arrivo del pupillo di Tare: la mossa a sorpresa

Un intreccio decisivo con la decisione del neo ds del Milan Igli Tare. Saranno giorni intensi per programmare la prossima campagna acquisti insieme a Max Allegri che non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A. Ecco il nuovo intreccio decisivo in Serie A con l’arrivo del suo pupillo ai tempi della Lazio.

Massimiliano Allegri inizierà a breve ufficialmente la sua nuova avventura alla guida del Milan. Saranno giorni intensi per conoscere così le prossime mosse di calciomercato in casa rossonera: spunta il nuovo intreccio in ottica futura. Può arrivare subito il vecchio pallino di Igli Tare, che è diventato da pochi giorni il nuovo ds del club rossonero. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la reale fattibilità della futura operazione di calciomercato.

Calciomercato, nuova mossa vincente: arriva l’ex Lazio

Tutto può cambiare in casa rossonera per incrementare il tasso tecnico della rosa del futuro. Max Allegri ha già avuto diverse riunioni con il neo ds Tare per chiudere per nuovi colpi di caratura internazionale. Ecco tutta la verità in vista della prossima stagione: l’annuncio.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista di Tare ed Allegri è quello del difensore spagnolo della Lazio, Mario Gila. Nel mirino del Milan ci sarebbe anche il difensore italo-brasiliano, Luiz Felipe, altro pallino di Tare. Attualmente è in forza al Marsiglia dopo la firma a parametro zero con la squadra francese guidata da Roberto De Zerbi.

Una nuova decisione in vista della prossima stagione per ambire a grandi palcoscenici. Luiz Felipe vorrebbe così tornare subito protagonista in Serie A con una nuova idea suggestiva. Il Milan lo monitora attentamente per un profilo di esperienza internazionale. In passato è stato accostato anche al Napoli, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. Allegri è pronto a ripartire con un progetto entusiasmante per riportare la squadra rossonera verso la lotta Scudetto.

Saranno settimane intense per chiudere subito nuovi colpi in casa Milan. Tare ha le idee chiare in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici. Luiz Felipe è pronto a sognare in grande per una nuova avventura in Serie A.