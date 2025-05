Fonseca beffa il Milan: Tare ha già in mente il sostituto

Dopo essere stato esonero (male) lo scorso dicembre, Paulo Fonseca si è “vendicato” sul Milan nel calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Lione dell’allenatore portoghese sarebbe prossimo a soffiare un obiettivo di mercato al Diavolo, che tra l’insediamento di Igli Tare e l’annuncio di Massimiliano Allegri ha messo un attimo in stand-by questa trattativa favorendo l’inserimento del club transalpino, pronto a fare questo sgarbo ai rossoneri.

Il Milan ed il suo nuovo direttore sportivo sarebbero però pronti ad ogni evenienza, dato che Tare avrebbe anche già individuato l’alternativa sulla quale andare a puntare in questo calciomercato.

Il Lione anticipa il Milan: rivincita personale di Fonseca

Quella che si sta verificando nel calciomercato la potremmo definire una sorta di rivincita personale di Paulo Fonseca nei confronti del Milan. Certo, di mezzo non c’è alcun trofeo, ma comunque il Lione starebbe lavorando incessantemente per soffiare al club rossonero un obiettivo dichiarato di mercato.

Le parti sono entrate in contatto da poco, ma l’OL sembrerebbe intenzionato a spingere il piede sull’acceleratore per riuscire a regalare a Paulo Fonseca questo rinforzo che permetterebbe alla rosa di compiere un importante salto di qualità in quel reparto. Ovviamente sarà fondamentale conoscere anche la volontà del calciatore, fattore tutt’altro che escludere in casi come questi, ma la sensazione è che la strada intrapresi lo indirizzi più verso la Francia che verso l’Italia.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romani sui propri canali social, il Lione avrebbe avviato i contatti con Junior Firpo per ingaggiarlo come parametro zero quest’estate. Il portoricano, obiettivo anche del Milan in caso di addio di Theo Hernandez, non rinnoverà il suo contratto con il Leeds United, diventando così un profilo più che appetibile a livello internazionale considerata la sua esperienza tra Liga spagnola e Premier League.

Tare ha già in mente l’alternativa

Il Milan potrebbe dunque vedersi presto sfuggire dalle mani l’opzione Junior Firpo, in quanto il Lione di Paulo Fonseca sarebbe entrato in trattativa con l’esterno portoricano del Leeds United. Se anche uno scenario del genere dovesse concretizzarsi, dalle parti di Casa Milan non si strapperebbero i capelli, anche perché Igli Tare ha già inquadrato una serie di alternative valide sulle quali andare a puntare.

Tra queste rientra sicuramente Maxim De Cuyper, esterno classe 2000 del Club Bruges che il gruppo di lavoro rossonero segue da oramai mesi. Insieme al belga, però, non sono da scartare a priori i nomi di Tyrell Mitchell del Crystal Palace e di Destiny Udogie del Tottenham, che fra tutti rappresenterebbe essere la soluzione migliore considerato il processo di italianizzazione che starebbe cominciando dalle parti di via Aldo Rossi. Staremo a vedere.