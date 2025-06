La Juve l’ha già salutato: 41 milioni e addio bomber

Il club torinese rassegnato a perdere l’attaccante: le cifre dell’affare

E’ un momento che si conferma delicato e decisamente carico di incognite per la Juventus, che sta iniziando la ricostruzione in vista della prossima stagione ma dovrà farlo praticamente dalle fondamenta. Per i bianconeri, ci saranno tanti cambiamenti e la necessità che questi producano subito risultati tangibili.

E’ una Juventus che riparte senza Cristiano Giuntoli, con Damien Comolli a prendere il suo posto, un ruolo di Giorgio Chiellini più incisivo e la ricerca di un direttore sportivo. Si cerca di capire anche chi sarà il prossimo allenatore, con Tudor che pare destinato a non rimanere e il doppio rifiuto incassato da Conte e Gasperini che di sicuro ha complicato non poco i piani.

Risolti questi primi rebus, ci sarà poi da mettere mano pesantemente alla rosa. Che vedrà altrettanti cambiamenti fondamentali, specialmente in attacco, dove sono diversi i giocatori destinati alla partenza. E per uno di loro, arrivano delle conferme che non fanno piacere ai bianconeri.

Kolo Muani verso il Manchester United, Juve tagliata fuori

Come anticipato da Calciomercato.it, pochissime chance per la conferma di Kolo Muani, per il quale la Juventus sta almeno cercando di prolungare il prestito al Mondiale per Club. Per il dopo, invece, il giocatore tornerà con ogni probabilità al Psg, da dove potrebbe ripartire subito in direzione Manchester United.

Gli inglesi lo avevano già seguito, del resto, nel calciomercato invernale, senza però affondare il colpo. Ora, Amorim intenderebbe puntare con decisione su di lui per la prossima stagione e secondo ‘Givemesport’, in Inghilterra, il Psg avrebbe fissato il prezzo d’uscita in 35 milioni di sterline, vale a dire poco più di 41 milioni di euro. Una svolta che confermerebbe l’addio del francese, che ha contribuito al raggiungimento del quarto posto, con diversi gol preziosi, ma a quanto pare non rimarrà a Torino, pur essendosi trovato molto bene in bianconero.