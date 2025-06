“Inzaghi subito alla Juventus”, l’annuncio scatena il caos

Per il tecnico, dopo il flop in Champions, futuro incerto: l’ipotesi di uno sbarco a Torino accende gli animi

Una serata che amara è dire poco, per l’Inter, quella di Monaco di Baviera, in cui il sogno Champions si è infranto nella maniera più dura e cruda possibile. I nerazzurri arrivavano in Germania, all’atto finale, carichi di speranze e aspettative, consci della difficoltà del compito, ma hanno incassato una lezione durissima dal Psg, di proporzioni epocali.

Il 5-0 che gli uomini di Luis Enrique hanno rifilato agli avversari restituisce fedelmente quanto è avvenuto, con una sola squadra in campo, dall’inizio alla fine. L’Inter di Inzaghi è stata letteralmente cancellata dal terreno di gioco e minuto dopo minuto si è avviata verso una disfatta che sarà complicato digerire nei giorni a venire.

Simone Inzaghi incassa dunque il ko con più ampio scarto in una finale di Champions League, un triste primato. E adesso, i riflettori si spostano su quello che potrebbe essere il suo futuro. Marotta ha rassicurato sulla volontà dell’Inter di trattenerlo, anche se il diretto interessato, nelle sue dichiarazioni del post partita, era stato più criptico e possibilista. La questione può assumere contorni particolari, considerata anche la presenza di John Elkann e del direttivo Juventus a Monaco.

Inter demolita dal Psg, la stoccata di Crosetti: “Inzaghi alla Juventus per coerenza”

L’eventualità, a mo’ di fantamercato e non solo, è stata largamente dibattuta sui social. Con il commento piuttosto velenoso di Maurizio Crosetti, giornalista di ‘Repubblica’.

In riferimento alla seconda finale Champions persa in tre anni, Crosetti ha postato su ‘X’ una frase dall’ironia pungente: “Adesso per coerenza Simone Inzaghi dovrebbe andare alla Juventus“, suggerendo ai bianconeri di prendere l’allenatore piacentino anche per la ‘dimestichezza’ ormai raggiunta in tema di finali sfumate. Il commento di Crosetti, come prevedibile, ha generato molte repliche tra gli appassionati, piuttosto veementi. I tifosi bianconeri non hanno gradito e tanti hanno risposto alzando i toni.