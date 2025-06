Inter, non solo Bonny: nuovo affare da Manchester

Novità interessanti in casa Inter per allestire una rosa super competitiva. La cinquina incassata in finale di Champions fa male: l’intreccio da Manchester

La stagione dei nerazzurri non è ancora terminata. Lautaro e compagni dovranno scendere in campo a metà giugno per le sfide del Mondiale per Club: Simone Inzaghi è rimasto sul vago per quanto riguarda la sua permanenza sulla panchina dell’Inter. Spunta il nuovo intreccio suggestivo dal Manchester United: l’affare in attacco per puntare nuovamente in alto, ecco tutti i dettagli.

C’è tanta amarezza in casa Inter dopo la brutta sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. Un momento decisivo per una nuova rivoluzione in estate: l’ultima parola spetterà al presidente Beppe Marotta. Poche ore fa l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato i nomi di Chivu e Fabregas come possibili sostituti di Simone Inzaghi. Saranno giorni frenetici per arrivare subito alla fumata bianca: ecco la nuova decisione da Manchester per un colpo in attacco.

Calciomercato Inter, nuovo intreccio da Manchester: l’affare in attacco

Tutto ruoterà intorno alla decisione del prossimo allenatore dell’Inter. Saranno giorni di riflessioni prima di arrivare alla fumata bianca: Simone Inzaghi vorrebbe così nuovi stimoli dopo quattro stagioni alla guida nerazzurri. Spunta la decisione sul prossimo colpo in attacco: scopriamo tutta la verità da Manchester.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarà una nuova rivoluzione in casa Inter dopo la disfatta in finale di Champions League. Nel mirino c’è in pole l’attaccante francese del Parma, Bonny, ma salgono le quotazioni anche di Rasmus Hojlund. Il danese vorrebbe essere nuovamente protagonista in Serie A dopo l’exploit con la maglia dell’Atalanta. Il presidente Beppe Marotta dovrà prima conoscere le reali intenzioni di Simone Inzaghi: l’allenatore dell’Inter potrebbe salutare subito.

L’Inter ha intenzione di mettere in piedi un’operazione sulla base di un prestito in vista della prossima stagione. Anche Zirkzee continua a piacere alla dirigenza nerazzurra, ma i prossimi giorni saranno decisivi per un nuovo colpo da Manchester. I Red Devils non parteciperanno alle Coppe europee e così ci saranno tanti addii per ridurre il monte ingaggi. Una nuova voglia di puntare in alto per ambire subito a grandi palcoscenici con o senza Inzaghi.

Novità interessanti in vista della prossima stagione per allestire una rosa super competitiva. L’Inter ha intenzione di rivoluzionare così anche la rosa del futuro per riprovarci ancora una volta. La delusione in finale di Champions sarà difficile da smaltire.