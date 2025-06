Inter, Fabregas per la panchina: affare col Verona per il sì

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso uno dei nomi prioritari per la panchina è quello di Cesc Fabregas. In tal senso, per convincere lo spagnolo un primo affare può arrivare direttamente dall’Hellas Verona.

Per i nerazzurri è il momento di leccarsi le ferite dopo la disfatta di ieri. E’ stato sbagliato, infatti, in una singola gara, per giunta la più importante della stagione, tutto quello che si poteva sbagliare. Con il risultato che è la prova di quanto detto fino a questo momento. Un 5-0 che lascia poco spazio ad interpretazioni ed a valutazioni di varia natura. In tal senso, il dolore è tale che anche Simone Inzaghi ha aperto in maniera netta alla possibilità di andare via. Decisivo, da questo punto di vista, l’incontro che ci sarà con Marotta e la dirigenza.

Tra i candidati che sono stati accostati con maggiore insistenza all’Inter c’è sicuramente quello di Cesc Fabregas. Con il Como ha fatto delle cose straordinarie e pare che per i nerazzurri sia disposto a rompere con il suo attuale club. Cosa che ha escluso per tutte le altre società che ci hanno provato, dal Milan fino ad arrivare alla Roma. In tal senso, però, il primo rinforzo dei nerazzurri arriva direttamente dall’Hellas Verona e rappresenta un nuovo profilo di alto livello. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Inter, dall’Hellas Verona il primo rinforzo? Le ultime notizie

Gli scaligeri hanno messo in mostra diversi profili di interesse ed a quanto pare nel futuro dell’Inter ci potrebbe essere proprio un talento che si è messo in mostra in questa stagione. Stando a quanto raccontato da CittaCeleste, infatti, i nerazzurri hanno messo gli occhi su Jackson Tchatchoua, fortissimo terzino destro che in questa stagione con la maglia dell’Hellas Verona ha fatto benissimo e che si è preparato da questo punto di vista a fare il salto di qualità nella sua carriera.

Belga, in stagione è stato un autentico pilastro per l’Hellas Verona, collezionando 36 presenze condite da 2 gol e da 3 assist. E’ un classe 2003 ed infatti, proprio in ragione anche della sua giovane età, c’è grande interesse attorno al suo nome. L’Inter sta pensando seriamente a Tchatchoua e vuole sfidare da questo punto di vista la Lazio, che da tempo è sulle sue tracce e vuole puntare su di lui.

Si tratterebbe di un profilo che ha tante caratteristiche che possono convincere Cesc Fabregas, a partire dalla sua tecnica palla al piede fino ad arrivare alla sua velocità. Tchatchoua per l’Inter potrebbe essere una valida alternativa a Dumfries, tallone d’Achille da anni di questa squadra.