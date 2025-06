Frattesi contro Inzaghi, il centrocampista allo scoperto: “Così fa male”

Arriva un lungo messaggio del calciatore nerazzurro a circa 24 ore dalla pesante sconfitta contro il Psg: ecco le sue parole

Psg-Inter non è ancora finita. La finale di Champions League, che ha visto dominare in lungo e in largo la squadra francese, che ha strapazzato i nerazzurri, imponendosi con un netto 5 a 0, è destinata a far parlare ancora per molto.

Queste chiaramente sono le ore della critica nei confronti di Simone Inzaghi e dei suoi uomini, ma allo stesso tempo, il giorno dopo è quello dello sfogo di alcuni protagonisti che hanno voglia di rendere pubbliche le proprie emozioni. Pochi minuti fa, così, è stato Davide Frattesi a scrivere un lungo post su Instagram.

Il centrocampista ha già fatto parlar di se per aver manifestato la propria contrarietà nel non essere sceso in campo contro il Psg, chiedendo spiegazioni a Simone Inzaghi. Frattesi non l’ha presa per nulla bene e lo ha scritto anche su Instagram. D’altronde a quale calciatore piace stare in panchina.

Il post di Frattesi su Instagram

“Sono distrutto – esordisce l’ex Sassuolo -. Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo. Un anno di sacrifici, sudore, allenamenti, ritiri, viaggi, rientri di notte a orari improbabili, per poi veder svanire tutto in un attimo…In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili, che rimarranno impresse nella mia mente”.

“Ieri avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli, e il fatto di non averlo potuto fare fa male. In questi mesi credo di aver capito al 100% cosa voglia dire essere interista, ne sono sicuro. Mi avete dato una mano, siete stati dalla mia parte nel momento più difficile della mia vita, anche quando in campo non giravo, quando non ero il Davide carico e sorridente di sempre”.

“Non mi avete giudicato e mi siete stati accanto come dei fratelli maggiori… non lo dimenticherò mai. Questa sconfitta farà male per un po’, probabilmente il soffitto rimarrà il mio migliore amico per qualche giorno, consapevole che abbiamo deluso molte persone, noi stessi in primis. Forza INTER, SEMPRE! Per chi c’era, per chi non c’è più, per chi non molla, per chi si rialza e per chi, quando cade, torna per prendersi tutto. Vi voglio bene davvero”.

