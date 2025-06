Dimarco bocciato su tutta la linea: il voto in pagella è catastrofico

Dopo la finale di Monaco, critiche e bocciature totali per il giocatore dell’Inter: un giudizio che ha dell’incredibile

Una debacle totale. Difficile utilizzare altri modi per definire la clamorosa sconfitta subita dall’Inter per mano del Psg nella finale di Champions League giocata a Monaco. Un netto 5-0 con cui i parigini hanno surclassato i nerazzurri.

Una prova pessima da parte degli uomini di Simone Inzaghi: tutti bocciati su tutta la linea. Le nostre pagelle non hanno risparmiato nessuno: un 2 per Simone Inzaghi, un 3 per Barella e Dimarco. E proprio l’esterno sinistro è stato uno dei giocatori maggiormente finiti sotto accusa. In occasione delle prime due reti dei parigini è stato additato come uno dei principali “colpevoli”, ma in questo finale di stagione il calciatore ha vissuto diversi momenti di difficoltà e tante prove sottotono.

Inter, Dimarco bocciato dal ‘L’Equipe’: voto 1

C’è però chi davvero non ha risparmiato le critiche nei confronti del numero 32 nerazzurro. Si tratta de ‘L’Equipe’, le cui valutazioni sono state pesantissime.

Il noto giornale francese non c’è andato piano nelle pagelle di fine gara. Non una novità, visto che il quotidiano transalpino è noto per assegnare voti molto bassi. Dimarco però è stato davvero bocciato su tutta la linea, rimediando 1 come voto in pagella. L’esterno mancino è stato giudicato come il peggiore di tutto l’11 nerazzurro.

Anche altri compagni di squadra hanno ricevuto voti bassissimi: Lautaro Martinez, Sommer, Acerbi e gli altri quattro componenti del centrocampo nerazzurro: Barella, Mkhitarian, Dumfries e Calhanoglu. I più risparmiati sono stati i due francesi: 4 per Pavard e Thuram. Va sottolineato ancora comunque come le valutazioni del giornale siano molto pesanti. In genere il voto corrisponde a questi giudizi: 10-perfetto, 9-eccezionale, 8-molto buono, 7-buono, 6-sufficiente, 5-medio, 4-insufficiente 3-cattivo, 2-molto cattivo, 1-catastrofico.