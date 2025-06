Calciomercato: via libera del tecnico, Chiesa il prossimo rinforzo

Lo spazio trovato in queste ultime settimane non dovrebbe cambiare i piani dell’ex Juventus. Il suo addio al Liverpool è cosa certa e ci sono novità importanti

L’avventura di Federico Chiesa con il Liverpool è ormai agli sgoccioli. Nonostante uno spazio maggiore in questa parte finale della stagione, l’ex Juventus è pronto a cambiare squadra per dare una svolta alla sua carriera. Le difficoltà sono state diverse e quindi c’è bisogno di continuità in un anno fondamentale visto la prossima estate c’è in programma il Mondiale. Da qui la decisione di valutare con attenzione la possibilità di trasferirsi ed iniziare una avventura di livello per ritrovare una sorta di tranquillità dopo un periodo non facile.

Secondo le informazioni di AS, il futuro di Chiesa sembra essere ormai deciso. Un tecnico avrebbe deciso di dare il via libera all’operazione di calciomercato anche se non si tratta di una operazione facile. Il Liverpool non lascerà andare facilmente il proprio giocatore e per questo motivo bisognerà andare a sborsare una cifra importante per andare a prendere Chiesa.

Calciomercato: Chiesa in una big, c’è il sì

Federico Chiesa si prepara a dire addio al Liverpool. Uno Scudetto vinto, ma tante difficoltà ad ambientarsi in un campionato molto complicato. Per questo motivo ormai da tempo si parla della possibilità di una sua partenza. I Reds non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro e quindi chiedono una cifra intorno ai 14 milioni di euro per piazzare una operazione simile. Ad ostacolare un eventuale trasferimento è l’ingaggio dell’ex Juventus, ma si proverà comunque a chiudere l’affare.

Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, su Chiesa si è inserito con forza l’Atletico Madrid. Simeone avrebbe individuato nell’esterno il nome giusto per il prossimo calciomercato e vedremo se sarà fatta l’offerta da parte dei Colchoneros per andare a chiudere una operazione simile. Il Liverpool è pronto a trattare la cessione dell’ex Juventus e quindi vedremo se ci sarà questa possibilità.

L’inserimento dell’Atletico Madrid nella corsa a Chiesa potrebbe rendere difficile il ritorno del giocatore in Italia nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Bisognerà capire cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte da parte delle squadre coinvolte. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Chiesa lascerà il Liverpool per iniziare una nuova avventura e ritrovare una sorta di continuità.