Via libera immediato alla Juve: ecco il nuovo allenatore

I bianconeri a caccia dell’eventuale successore di Igor Tudor, ancora in bilico: sfumato Conte e anche Gasperini c’è un candidato ‘principale’

La Juventus si prepara a una nuova stagione, dovendo però ancora chiudere quella in corso visto che tra pochi giorni inizierà l’avventura americana nel Mondiale per Club. Con Igor Tudor al seguito dopo la faticosa qualificazione in Champions League. La questione allenatore non è ancora stata sciolta alla Continassa, che in questo momento è alle prese con questioni non più importanti ma altrettanto fondamentali. Si sta infatti decidendo l’assetto societario del futuro, soprattutto dopo quello che sarà l’addio di Cristiano Giuntoli e la ‘promozione’ di Giorgio Chiellini.

La priorità di John Elkann è sempre stata il ritorno di Antonio Conte, che dopo un lungo tira e molla ha deciso di restare al Napoli. Una doccia gelata per la Juventus, che aveva puntato tutto su di lui lasciando da parte il resto. Come Gian Piero Gasperini, per cui come vi abbiamo raccontato non c’è mai stata un’offerta. Il tecnico di Grugliasco ha lasciato l’Atalanta ma la sua destinazione sarà la Roma, ormai è tutto fatto. Una sfida stimolante ed esaltante, l’ha definita lo stesso allenatore piemontese. Su cui da sempre i colori bianconeri, lui che ci è cresciuto, esercitano un fascino particolare.

Pioli alla Juve, i tifosi dell’Al-Nassr sperano

Per questo alla Juve ora devono cominciare a sondare le alternative, a Gasperini come a Igor Tudor, la cui conferma resta comunque in ballo. Tra gli altri nomi sullo sfondo resta Roberto Mancini, anche se uno dei profili preferiti di Comolli è Marco Silva. Nelle ultime ore, è tornato d’attualità anche il nome di Stefano Pioli. L’allenatore dell’Al-Nassr non ha vissuto una buona stagione in Arabia Saudita, chiudendo senza titoli insieme a Cristiano Ronaldo. L’ex Milan ha un ingaggio enorme da 12 milioni fino al 2026, a cui rinuncerà a fatica. Ma intanto contatti ci sono stati con la Juventus, è una candidatura tornata in auge.

Please Juve take him 🙏 https://t.co/fSNHZxPBMV — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 30, 2025

“Per favore Juve, prendetevelo!”, scrivono alcuni account arabi di tifosi e addetti ai lavori che seguono l’Al-Nassr e che vorrebbero una nuova guida tecnica. In Serie A Pioli ha dimostrato di poter fare bene, anzi molto bene. Ma non è un nome che scalda la piazza di certo, anche se in orbita bianconera da qualche tempo. Altri nomi accostati in queste ore alla Vecchia Signora sono invece profili stranieri come Marco Silva e Bruno Genesio, anche questi che lasciano un po’ perplessi i tifosi. Il casting si è appena aperto, con Chiellini ora più protagonista ma con un compito davvero molto complicato soprattutto dopo una stagione del genere.