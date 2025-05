Psg-Inter, tensione tra tifosi: scontri in metropolitana | VIDEO

Momenti critici a Monaco di Baviera nelle ore che precedono la partita: cosa è successo tra le due opposte tifoserie

Vi stiamo accompagnando, in questa giornata, con tutti gli aggiornamenti in diretta su Psg-Inter, nel lungo avvicinamento alla partita che prenderà il via tra un paio d’ore all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La giornata, purtroppo, non sta filando via del tutto tranquilla come si sperava, ma ci sono stati degli episodi incresciosi.

Sul web, infatti, tramite un video che sta circolando su ‘X’, si apprende delle immagini del contatto tra le due tifoserie avvenuto all’interno della metropolitana. A bordo di un convoglio, tifosi del Psg che hanno dovuto respingere un tentativo di aggressione da parte dei supporters nerazzurri. Dal report diffuso da ‘L’Equipe’, pare che almeno un tifoso transalpino sia stato ferito e che sia intervenuta la polizia per interrompere il principio di scontri disperdendo la folla con gas lacrimogeni.

🚨 PSG and Inter fans are fighting in Munich ahead of the UCL final.😬 #UCLpic.twitter.com/JLoRea2uAq — Football Transfers (@Transferzone00) May 31, 2025

Principio di rissa anche nei pressi della stazione Universitat lungo la linea U6, con lancio di oggetti a distanza tra i due opposti schieramenti. Anche in questo caso, intervento delle forze di polizia, anche se non si sono registrati disordini particolari nell’occasione.