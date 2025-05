Osimhen-Juventus, svolta improvvisa: annuncio da Milano

Si continua a parlare in maniera insistente di Victor Osimhen alla Juventus ed in tal senso arriva una svolta significativa. C’è un annuncio che arriva da Milano e che cambia radicalmente la percezione di questa situazione.

Siamo al cospetto, per distacco, di uno dei bomber più letali su scala mondiale. Ha fatto delle cose straordinarie a Napoli, riportando lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo una attesa lunga 33 anni. Alla fine, però, con gli azzurri le cose sono finite nel peggiore dei modi possibili. Da un lato la sua forte voglia di andar via per provare una nuova esperienza e puntare alla Champions League. Dall’altro la voglia del club di De Laurentiis di monetizzare al massimo. Alla fine non si è trovata una quadra ed Osimhen è finito al Galatasaray in prestito per un anno.

Il problema, dunque, per il Napoli è stato solo rimandato ed ovviamente in vista dell’estate sono tanti i club che stanno monitorando con attenzione questa situazione. La clausola è stata abbassata a 75 milioni di euro ed è valida solo per l’estero. In tal senso, è noto da tempo che il club che ha mosso i passi più importanti verso Victor Osimhen è proprio la Juventus, al punto che si è parlato di una prima offerta superiore addirittura al valore della clausola pur di convincere il Napoli. Adesso, però, è da registrare un ulteriore colpo di scena.

Osimhen alla Juventus, arriva l’annuncio da Milano: le ultime

Il problema nella trattativa tra Osimhen e la Juventus non era tanto rappresentato dall’esborso economico che sarebbe servito, quanto dalla ferma volontà di De Laurentiis di non cedere il nigeriano ai bianconeri, anche per la storica rivalità tra le tifoserie in questione. Cristiano Giuntoli, però, era riuscito a convincerlo ad accettare i bianconeri, forte del rapporto a dir poco solido che i due avevano costruito a Napoli, dove proprio Giuntoli lo aveva portato. E per questo le ultime notizie fanno aumentare il pessimismo.

Con Cristiano Giuntoli che è ormai stato accompagnato alla porta dalla Juve, viene meno la figura che rendeva possibile o ipotizzabile il colpo Victor Osimhen, dal momento che il nigeriano avrebbe accettato questa destinazione soprattutto per il dirigente ex Napoli. A sottolineare questo aspetto è la Gazzetta dello Sport, che spiega adesso come una strada in salita possa trasformarsi in una parete verticale.

Insomma, si riducono sempre di più le possibilità il bomber attualmente in forza al Galatasaray in bianconero. Probabile che nel suo futuro, a questo punto, ci siano la Premier League o l’Arabia Saudita. Per la Juventus, infatti, la strada era percorribile solo nel caso in cui la ferma volontà di riunirsi a Giuntoli di Osimhen avesse convinto il Napoli ad accettare i soldi dei bianconeri. Venendo meno questo vincolo, difficile pensare che Osi rifiuti ogni destinazione. Senza ovviamente dimenticare la pista Galatasaray.