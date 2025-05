Milan, primo squillo di Allegri e scippo all’Inter: accordo totale con il giocatore

Il primo squillo di Allegri sul mercato: già ci sono accordo con club e giocatore, Inter beffata

Il mercato entra nel vivo, specialmente dopo l’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il club rossonero ora deve programmare la nuova stagione e deve muoversi con rapidità e lucidità sul mercato per migliorare la rosa.

Tanti i calciatori che potrebbero cambiare casacca quest’estate. Ovviamente, l’assenza di coppe europee ridimensionerà la rosa e dovrà essere colta l’occasione per vendere alcuni esuberi o giocatori che possono rigonfiare il bilancio rossonero. Non mancheranno importanti ingressi a Milanello, perché la proprietà e Allegri hanno intenzione sin da subito di centrare l’obiettivo Champions League. Per farlo servono giocatori pronti per la Serie A e con talento.

A proposito di talento, la società sembra aver già trovato l’intesa con un centrocampista del campionato italiano inseguito a lungo da Napoli e Inter.

Samuele Ricci verso il Milan: c’è l’intesa

Inter beffata immediatamente da Massimiliano Allegri, che prova sin da subito a fare la voce grossa nel mercato italiano, mentre il Napoli attende Kevin De Bruyne.

La società nerazzurra aveva provato a sondare la pista per Samuele Ricci, ma l’altra dirigenza milanese sembra aver avuto la meglio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il Milan è pronto ad investire circa 30 milioni di euro per portarlo a San Siro. Il centrocampista del Toro e della Nazionale italiana ha trovato intesa di massima con il club. Anche la società granata è disposta ormai a lasciarlo partire. Ricci deve spiccare il volo.

Il Milan è una grande occasione per Ricci, che si è fatto le ossa in Serie A prima con l’Empoli, poi con i granata. A Torino è diventato importante, inseguito anche dalla Lazio mesi fa. Nelle ultime settimane persino il Napoli si è fatto vivo, ma attualmente Manna sta alzando ancor di più l’asticella. Difficile garantire titolarità a Samuele Ricci.

Il Diavolo, invece, è pronto per la rivoluzione interna. Tra cessioni e conferme, il classe 2001, apprezzato anche da Spalletti – convocato per la doppia sfida contro Norvegia e Moldavia – potrebbe trovare spazio nel corso del campionato. Allegri non ha di certo paura dei giovani. L’ha già dimostrato alla Juventus.