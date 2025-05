Juventus, si libera a zero dal Tottenham: Man United anticipato

Un momento decisivo in casa Juventus per allestire una rosa super competitiva. I bianconeri sono pronti per l’affare a zero, il nuovo annuncio dalla Spagna

Saranno ore intense per conoscere la prossima destinazione di un big del Tottenham. Il suo contratto scadrà nei prossimi giorni: tante big europee vogliono subito chiudere per l’affare da urlo, spunta anche la Juventus.

Novità importanti in casa Juventus. La dirigenza bianconera dovrà comunicare il prossimo allenatore in vista del futuro: è apparso anche il profilo di Genesio del Lille. Tudor vorrebbe continuare la sua avventura alla guida della Juventus, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. Dopo aver incassato i no di Conte e Gasperini, sarà addio anche per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Una nuova rivoluzione per ambire a nuovi grandi palcoscenici: spunta il nuovo affare, si libererà a zero dal Tottenham.

Calciomercato Juventus, l’affare a sorpresa: arriva a zero

La dirigenza bianconera cercherà di accontentare il prossimo allenatore con innesti mirati in ottica futura. Spunta la nuova destinazione del top player del Tottenham: conosciamo subito i dettagli per un nuovo affare a sorpresa, l’annuncio dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo, todofichajes, Sergio Reguilon è pronto a dire addio al Tottenham. Il terzino spagnolo degli Spurs è finito nel mirino della Juventus, ma occhio anche al Manchester United che ha intenzione di rinforzare la rosa del manager portoghese Amorim.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2025 e si libererà così a parametro zero. Tante big europee sono sulle tracce per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Una voglia immensa di cambiare aria dopo il suo sbarco al Tottenham nel 2020 per circa 30 milioni di euro dal Real Madrid. Ha vissuto senza essere protagonista anche i prestiti all’Atletico Madrid, al Manchester United e al Brentford: ora è pronto a sbarcare in Serie A a parametro zero per continuare a sognare in Champions League.

Una voglia immensa per farsi strada nel campionato italiano: la Juventus lo ha monitorato a lungo e potrebbe anticipare le altre big della Premier League. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere subito la sua prossima destinazione. Il terzino spagnolo vuole subito sognare in grande mettendo a disposizione la sua qualità ed esperienza: ormai ci siamo per mirare in alto. Nuovo intreccio decisivo in Serie A: la Juventus si fa avanti in attesa di chiarire la posizione del prossimo allenatore.