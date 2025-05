Inzaghi alla Juventus, hanno messo le cifre nero su bianco

Il tecnico piacentino è sui taccuini di tantissime società, dai ricchi arabi alla clamorosa pista bianconera: le probabilità

Il valzer degli allenatori è partito, ma è solo agli inizi e di alcuni tasselli ancora non c’è nessuna certezza. Il primo ufficiale è stato Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, quasi in contemporanea a quella che invece è stata la conferma di Antonio Conte al Napoli. Il mister livornese era la prima scelta di De Laurentiis in caso di addio del protagonista principale del secondo scudetto in tre sanni, le parti erano vicine e in contatto da tempo. Alla fine è questo è stato il primo incastro, ma ovviamente non l’ultimo.

Il prossimo dovrebbe essere Gian Piero Gasperini alla Roma, per cui si attende solamente la firma, per continuare con il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio. Mancherebbero poi le panchine della Fiorentina e dell’Atalanta mentre a Bologna ha rinnovato Vincenzo Italiano. Senza dimenticare la Juventus, che troverà le principali alternative a Conte tutte ‘occupate’. Mancini (sullo sfondo), Pioli, la conferma di Tudor. E ora addirittura la clamorosa suggestione che porta a Simone Inzaghi: il club bianconero ha effettuato dei sondaggi per il tecnico piacentino, che dopo la finale di Champions League dovrà decidere il suo futuro.

Sul piatto, come sappiamo, ha la faraonica offerta dell’Al-Hilal da 25-30 milioni più bonus all’anno. Oltre agli interessi in Premier League. Insomma, ha un ampio ventaglio di possibilità, compresa ovviamente la permanenza all’Inter che gli ha offerto un adeguamento di contratto per arrivare addirittura a 10 milioni fino al 2028. Ma lo scenario juventino è qualcosa a cui va prestata attenzione.

Inzaghi-Juventus, la suggestione cresce: cosa dicono i bookmakers

Inter e Juve hanno la panchina ancora in bilico, anche se per motivi molto diversi. Igor Tudor ha centrato la Champions League, anche se in extremis a 20 minuti dalla fine del campionato, ha fatto un buon lavoro ma l’obiettivo della proprietà era Conte. Sfumato lui, le chances di permanenza del tecnico croato si sono alzate, anche per mancanza di alternative ‘pesanti’ e concrete.

Per questo ci sono stati dei sondaggi per Simone Inzaghi, che però scioglierà le riserve giustamente solo dopo la finale di Champions League col PSG. Fino a qualche settimana fa sembrava quasi certo che restasse all’Inter, ma le offerte si sono fatte sempre più interessanti e appunto faraoniche. Tanto che anche i bookmakers credono parecchio a un suo addio, soprattutto in direzione Torino. Su Snai il ‘tradimento’ di Inzaghi con il passaggio alla Juventus è dato a 10, su Sisal invece si abbassa a 9. Quote non bassissime, ma decisamente non alte vista anche la portata e il clamore che avrebbe questo cambiamento. Bisognerà tenere le antenne ben dritte.