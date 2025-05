Juventus, riecco Paratici e scoppia il finimondo: “Già date le dimissioni”

Da Comolli al nome del prossimo allenatore, caos tecnico e societario a Torino

Alla Juve regna il caos. I tifosi sono insoddisfatti, anzi arrabbiatissimi per il mancato arrivo di Antonio Conte e il tramonto della pista Gasperini. Soprattutto, però, per quanto sta accadendo all’interno della società. John Elkann ha dato il via a una rivoluzione dei quadri dirigenziali: Calvo si è dimesso, Giuntoli verrà licenziato.

Se c’è ancora poca chiarezza sul ruolo di Giorgio Chiellini, fa invece discutere moltissimo l’ingaggio di Damien Comolli in qualità di direttore generale. L’ormai ex presidente del Tolosa, che come noto dà molta importanza ai dati – è un sostenitore della filosofia Moneyball – per la scelta dei calciatori nonché degli allenatori, stona non poco con la storia e le ambizioni del club torinese.

Sui social, in particolare, su X, è scoppiato il finimondo dopo la notizia dell’interesse della Juventus per Marco Silva del Fulham. Con un approccio, appunto, moneyballistico, Comolli guarda pure alla Ligue 1 (accostato alla Juve Genesio del Lione) e alla Premier per la panchina bianconera.

A quanto pare il tecnico portoghese, gestito da Mendes, è un profilo piuttosto apprezzato dal neo DG juventino. Non lo è affatto dalla quasi totalità dei tifosi bianconeri, come si evince da alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it. “Non è all’altezza”; “Ma chi è?”; “Comolli e co. distruggeranno la Juve”. C’è poi chi scrive che, al posto di Tudor, avrebbe già rassegnato le dimissioni.

