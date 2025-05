“Inzaghi alla Juve dopo la finale”: l’arrivo di Elkann semina il caos

Il blitz non è passato inosservato e sta facendo parlare di sé: è arrivata l’immediata presa di posizione a riguardo

Luci a Monaco di Baviera dove in questi istanti si sta disputando la finalissima di Champions League tra Psg ed Inter. Gli occhi degli addetti ai lavori sono inevitabilmente proiettati al confronto tra parigini e nerazzurri che potrebbe rappresentare un autentico punto di svolta anche per il futuro di Simone Inzaghi.

Il pressing dell’Al Hilal è infatti sempre più concreto e dopo la finalissima di Monaco il club saudita si attende la risposta definitiva del tecnico nerazzurro. Decisivo, in questo senso, il summit di mercato in programma tra Inzaghi e l’area tecnica dell’Inter, utile a capire se, ed eventualmente lungo quali binari, si potranno materializzare i presupposti per l’eventuale permanenza dell’ex tecnico della Lazio all’ombra di San Siro. Sbilanciarsi in un senso o nell’altro – allo stato attuale della situazione – sembra essere anacronistico. In quest’ottica, occhio alle sorprese.

Inzaghi alla Juventus? Social scatenati dopo il blitz di

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’ nei giorni scorsi, anche la Juventus potrebbe provare a capire i margini di manovra con Inzaghi con i primi sondaggi esplorativi. Un’indiscrezione che, come prevedibile, non è affatto passata inosservata, trovando un’immediata cassa di risonanza. E così, l’arrivo di Elkann a Monaco per la finale di Champions League, ha alimentato i sogni di alcuni tifosi della Juventus e – contestualmente – gli incubi dei supporters nerazzurri. Ecco una rapida carrellata:

È andato da Simone #Inzaghi per fargli firmare il contratto che lo legherà alla #Juventus 😅#PsgInter https://t.co/ImctJoecGa — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) May 31, 2025

Il fatto che alle 19:30 del 31 maggio la Juventus non abbia ufficializzato il nuovo allenatore può significare solo 2 cose: Sarà Inzaghi oppure si sono ridotti al livello Borgorosso. — EMANUELE (@emanueledalt64) May 31, 2025

Inzaghi alla Juventus Fabregas all’Inter 👍 — Massimiliano (@massidanu) May 31, 2025

Ci sono anche altri commenti che rincarano la dose sul tema, ipotizzando che Elkann possa fare di tutto per riuscire a convincere Inzaghi nella scia di quanto successo quindici anni fa tra Perez e José Mourinho. Scenario – quest’ultimo – che si preannuncia comunque utopistico per tutta una serie di ragioni. Il puzzle in panchina della Juventus è destinato a completarsi con altre pedine.