Smacco Conte e annuncio su Gasperini-Juve: “Ecco la sua risposta”

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO. Focus sulla rivoluzione dirigenziale e sulla questione allenatore

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato tanto della Juventus e delle due questioni che stanno tenendo banco adesso in casa bianconera: quella relativa alla dirigenza e, ovviamente, quella riguardante la panchina. Ospite Mirko Nicolino di ‘Bianconeranews’.

Comolli e lo smacco Conte

“Secondo me sarà Comolli il protagonista delle prossime mosse della Juventus – ha esordito Nicolino – Sono state bloccate tutte le operazioni avviate da Giuntoli, anche quelle legate ai contratti. Credo che non si potesse fare altrimenti al punto in cui si era arrivati. Secondo me la Juventus ha commesso degli errori strategici, ma adesso davvero si è azzerato tutto. Certo, lo smacco legato alla panchina con Conte che resta a Napoli è importante”.

Il ritorno di Tognozzi e il tentativo per Gasperini

“Si insedierà molto presto e la filosofia di Comolli prevede una scelta scientifica dei giocatori e in questo Tognozzi darà una grossa mano. Gasperini è stato cercato da Giuntoli a marzo e a questo contatto il tecnico ha risposto con grande entusiasmo.

Giuntoli poi è stato escluso dalla scelta dell’allenatore, Tudor è stato infatti selezionato da Elkann e Chiellini. Mi sembra quindi difficile che la Juventus, con nuovi dirigenti, torni su Gasperini che sa di essere un ripiego. L’allenatore però su questa cosa può soprassedere tranquillamente, la questione poi è legata all’accordo che ha raggiunto con la Roma.

Secondo me Gasperini si sposa con la nuova filosofia di Comolli e Tognozzi, il problema è se la Juventus è ancora in tempo. Tudor nel frattempo è sotto contratto, ha avuto il rinnovo con la qualificazione in Champions. Da questa situazione, il croato non è nè felicissimo nè tranquillissimo, io andrei a prescindere su un altro allenatore. Poi sulla questione panchina lo smacco di Conte brucia ancora

Nessun riscontro su Pioli

“Onestamente non ho alcun riscontro su Pioli e non mi sembra che sia un profilo che possa adeguarsi a questo nuovo progetto. Mancini invece potrebbe rientrare nel discorso, visto anche l’ottimo rapporto con Chiellini. Giuntoli fece un’offerta a Mancini di un contratto di quattro mesi più rinnovo con la Champions, non una proposta consona per un tecnico di questo calibro”.

Conferme su Massara: “Nome credibile”

“Massara è un nome assolutamente credibile – ha sottolineato in conclusione confermando quanto scritto da Calciomercato.it – Allegri lo avrebbe voluto al posto di Giuntoli e mi risulta che lo abbia consigliato recentemente anche a Chiellini per la Juventus. Ci ho messo la faccia e continuerò a farlo sempre. Le fonti che mi hanno detto di Giuntoli e Tognozzi mi dicevano anche di Conte. Questo significa che il percorso era tracciato. Noi dobbiamo distinguere tra le notizie ed il cinema”, ha concluso.