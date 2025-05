Milan: via Leao, lo scambio sblocca l’affare

I rossoneri potrebbero andare perdere il portoghese nel prossimo calciomercato e si parla della possibilità di uno scambio con il Barcellona

La nuova era del Milan è ufficialmente partita. L’ufficialità di Allegri è il primo passo di una estate che si preannuncia fondamentale per quanto riguarda i rossoneri. L’ultima stagione è stata davvero molto complicata anche a causa di scelte non giuste e, quindi, a Tare e al tecnico livornese toccherà lavorare in modo duro per ricostruire una squadra completa e naturalmente pronta a competere per lo Scudetto.

Una squadra che, però, rischia di non vedere la presenza di Leao. Secondo le informazioni di SportMediaset, il portoghese è sempre più incerto e potrebbe partire davanti ad una proposta importante. Il Barcellona lo continua a seguire da vicino anche se il Milan difficilmente scenderà al di sotto di una valutazione intorno agli 80-90 milioni di euro. E per questo motivo non è da escludere che i blaugrana possano magari mettere sul piatto uno scambio.

Calciomercato Milan: scambio con Leao, i dettagli

Bayern Monaco e Arsenal sono pronti a fare follie per andare a prendere Leao, ma il Barcellona sembra avere le carte giuste per arrivare alla fumata bianca in questa trattativa. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere ancora un po’ per avere un quadro più chiaro. Il Milan, infatti, non sceglierà prima di aver avuto un colloquio tra Allegri e il giocatore e capire le sue reali intenzioni.

Ma il Barcellona da tempo segue Leao per andare a rinforzare la rosa e sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di de Jong. L’olandese è un vecchio pallino di Allegri e il contratto in scadenza nel 2026 non facilita assolutamente la sua permanenza nel club blaugrana. Il Milan potrebbe farci un pensierino per andare a rinforzare la rosa e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Il Milan ha voglia di ripartire dopo un periodo non facile e de Jong potrebbe rappresentare il nome giusto nel prossimo calciomercato. E l’interesse per Leao del Barcellona dovrebbe portare le due squadre a sedersi al tavolo.

Mercato Milan: de Jong in cambio di Leao?

Al momento il Milan non ha preso nessuna decisione su Leao. Ci vuole prima l’incontro con Allegri per avere un quadro più chiaro e capire le intenzioni del portoghese.

In caso di apertura alla cessione, il Barcellona potrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. E il Milan è pronto a chiedere informazioni su de Jong.