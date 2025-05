Milan, Theo verso la cessione: così si finanzia il colpo dal Chelsea

Il Milan rischia seriamente di perdere, oltre a Reijnders, anche Theo Hernandez. La sua cessione in Arabia Saudita può, però, finanziare il colpo che arriverebbe dal Chelsea per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I rossoneri stanno piano piano prendendo forma, dopo mesi e mesi di immobilismo rispetto ad una situazione che stava gradualmente precipitando. E’ stato scelto il direttore sportivo, con questo compito affidato ad Igli Tare, mentre per la panchina la società ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Ovviamente, però, l’ex Juventus da solo non può bastare per invertire la rotta, come si suole dire in questi casi. Occorrono investimenti e rinforzi. Ma non è solo il mercato in entrata a tenere banco in casa Milan.

Come è noto, infatti, il Manchester City sta provando a chiudere il cerchio per assicurarsi le prestazioni di Reijnders. Ma l’olandese potrebbe non essere il solo a salutare. A quanto pare, infatti, l’Al Hilal fa sul serio per Theo Hernandez e l’ipotesi di vederlo approdare in Arabia Saudita è tutt’altro che remota. Come raccontato da Calciomercato.com, infatti, sta per arrivare per il francese una offerta al Milan, dopo la proposta di 18 milioni a stagione fatta al giocatore. La sua cessione, però, potrebbe spalancare le porte per un nuovo colpo che arriverebbe dal Chelsea. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nuovo colpo del Milan dal Chelsea: tutti i dettagli

Con il contratto in scadenza nel 2026, Theo Hernandez può partire a prescindere dalla pista saudita e permettere al Milan di monetizzare solo in questa sessione, che rappresenta di fatto l’ultima possibilità. In tal senso, però, con i soldi ricavati dal suo addio, i rossoneri potrebbero, a quanto pare, sferrare il loro assalto per Noni Madueke. Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme e che in stagione ha giocato con una discreta continuità, pur essendo limitato da alcuni problemi di natura fisica.

A rilanciare la notizia dell’interesse dei rossoneri nei confronti del calciatore inglese è il portale Transferfeed, che spiega come al momento il Chelsea valuta una cessione di Madueke solo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra fuori portata, allo stato attuale delle cose, per il Milan, che però potrebbe tornare in corsa, metaforicamente parlando, grazie agli ottimi rapporti con i Blues, resi solidi da diversi affari negli anni. Da Tomori a Pulisic, senza dimenticare Loftus Cheek.

C’è un altro aspetto da considerare. Tutti questi giocatori hanno rilanciato la propria carriera al Milan e Madueke potrebbe spingere in questa direzione. Per lui in stagione sono state collezionate 41 partite, condite da 11 gol. Si attendono sviluppi su questa pista sicuramente affascinante.