Luis Enrique, l’Inter dopo la Juve: “Sarebbe storico”. Dembele dimentica Mbappe

Vigilia di PSG-Inter, finalissima di Champions League: le dichiarazioni del tecnico spagnolo e del fuoriclasse francese

Dopo Simone Inzaghi e l’Inter, tocca a Luis Enrique prendere la parola nella conferenza stampa dedicata al Paris Saint-Germain alla vigilia della finalissima di Champions League.

L’allenatore spagnolo punta a un altro ‘Triplete’ dopo il trionfo alla guida del Barcellona nel 2015, quando sconfisse (e sempre in Germania) a Berlino la Juventus. Adesso invece ci sarà di fronte l’Inter a Monaco di Baviera: “Siamo abituati a queste finali, è un qualcosa che abbiamo già vissuto. Conosciamo l’Inter, è una squadra forte. È difficile togliergli il pallino del gioco – esordisce Luis Enrique – L’Inter ha tanti singoli di qualità, in tutti i ruoli. Per questo sono arrivati in finale e per questo sarà una partita difficile per noi. Ma sono ottimista”.

Il PSG va a caccia della prima Champions: “La motivazione è vincere per la prima questa coppa per il Paris Saint-Germain, sarebbe un regalo per il club e per i tifosi. Sarebbe un qualcosa di storico. Il nostro è stato un percorso difficile, tra alti e bassi. Però alla fine può rivelarsi anche un vantaggio perché siamo pronti ad affrontare certe situazioni. Non abbiamo mai dimostrato di avere paura“, aggiunge Luis Enrique.

Uno degli osservati speciali per l’Inter nella finale di domani sarà certamente Ousmane Dembele: “Non abbiamo iniziato bene la Champions, mentre nella seconda parte abbiamo fatto la differenza con grandi prestazioni. Pallone d’Oro? Quando si è un giocatore del PSG l’importante è vincere trofei con la squadra”, spiega il fuoriclasse francese.

“L’Inter è una grandissima squadra, che merita di essere in finale“, ha proseguito Dembele. “Sono fisici, difendo bene, ma hanno anche possesso palla e fanno male quando attaccano. Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità per vincere“. Arriva anche una stoccata per Mbappe: “Non so cosa sarebbe successo con lui, aveva un sogno che era quello di giocare con la maglia del Real Madrid. Il PSG però va avanti”.

Oltre a Dembele, anche capitan Marquinhos carica il PSG: “Domani possiamo riscrivere la storia di questo club, è la partita della vita. Sarebbe la ciliegina sulla torta del mio e del nostro percorso insieme. L’Inter? Conosciamo la loro forza, forse non abbiamo ancora affrontato una squadra con questo modulo e qualità. Però abbiamo tanti giocatori che possono far male all’Inter”.