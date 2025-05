Inter, le urla di Inzaghi e niente rigori: scelto l’undici anti-PSG | VIDEO CM.IT

Ultimo allenamento per l’Inter in vista della finale di Champions League: le novità di formazione dopo la rifinitura dell’Allianz Arena

Simone Inzaghi urla e tiene sull’attenti i suoi a poco più di 24 ore dalla finalissima di Champions League a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

Ci sarà tempo e modo per parlare del suo futuro nei prossimi giorni, adesso la concentrazione è massima verso la grande sfida di domani sera al cospetto dell’undici di Luis Enrique, vecchia conoscenza del calcio italiano e che va a caccia del suo secondo ‘Triplete’ in carriera dopo quello messo in bacheca alla guida del Barcellona. L’Inter può prendersi la rivincita a due anni di distanza da Istanbul, con l’ex Coppa dei Campioni che manda da quindici anni nel palmares della ‘Beneamata’.

PSG-Inter, Inzaghi ritrova tutti i titolarissimi: le scelte di formazione per la finalissima

Del futuro come abbiamo detto (sul tavolo c’è la mega offerta dall’Arabia Saudita) se ne riparlerà nel decisivo vertice a inizio giugno con la dirigenza, intanto il tecnico nerazzurro carica i suoi in conferenza stampa e durante l’ultimo allenamento prima della finale sul prato verde dell’Allianz.

Inzaghi mischia le carte, provando però anche l’undici dei titolarissimi in vista della finale contro il PSG. Sciolte anche le ultime riserve su Pavard, che a oltre un mese di distanza tornerà in campo dal primo minuto nel match più importante dell’anno. Gruppo quindi al gran completo per il tecnico: una rarità in questa stagione, come ha sottolineato lo stesso Inzaghi nelle dichiarazioni pre partita. Nessun dubbio quindi sulla formazione da opporre al Paris Saint-Germain, con Lautaro e compagni che hanno provato le conclusioni dalla distanza ma non i calci di rigore.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.