Dall’Atalanta al Milan, Allegri decisivo: Juve ancora a mani vuote

Il Milan guarda in casa Atalanta per un rinforzo da consegnare nelle mani del nuovo allenatore, vale a dire Massimiliano Allegri. E la notizia arriva come una beffa per la Juventus, che da tempo si sta muovendo sulle tracce del calciatore.

E’ iniziata l’avventura di Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri, in questa sua seconda avventura in questo club che è stato il primo, ormai tanti anni fa, a puntare su di lui per portarlo ad altissimo livello dopo la parentesi al Cagliari. In tal senso, per il Milan la strada è in maniera del tutto inevitabile in salita, visto che bisognerà rivoluzionare la squadra ma lo si dovrà fare senza avere a disposizione i ricavi della UEFA Champions League ed in generale quelli che garantiscono le competizioni europee.

In tal senso, le entrate potrebbero seriamente essere finanziate da una cessione illustre. Il principale indiziato, sul quale persiste il fortissimo interesse del Manchester City di Pep Guardiola, resta Tijjani Reijnders, ma attenzione anche alla posizione di Mike Maignan e di Theo Hernandez, visto che entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2026 ed in tal senso non arrivano segnali. Il primo rinforzo del nuovo Milan può arrivare dall’Atalanta e rappresentare sicuramente una beffa per la Juventus. Da tempo sul calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, occhi in casa Atalanta per il primo rinforzo: le ultime

Sarà fondamentale seguire le indicazioni di Massimiliano Allegri per rinforzare la squadra e renderla più vicina possibile a quelle che sono le esigenze dell’ex Juventus. Ed in tal senso, arrivano notizie a dir poco importanti da questo punto di vista. Sul suo canale YouTube, a fare il punto sul mercato del Milan è il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, che ha spiegato quali sono i primi nomi chiesti da Allegri alla dirigenza rossonera. Ed attenzione al colpo che potrebbe arrivare dall’Atalanta.

A quanto pare, infatti, il primo nuovo per la sua linea mediana nel Milan che sta nascendo è quello di Ederson dell’Atalanta, per l’appunto, e che rappresenterebbe un innesto di altissimo profilo. Sul giocatore c’è da tempo la Juventus, che in questo momento si trova bloccata, per così dire, da altre faccende. A partire dalla composizione del nuovo quadro societario fino ad arrivare alla scelta dell’allenatore.

La valutazione che la Dea fa di Ederson è pari a 50 milioni di euro, con il Milan che potrebbe pensare di affondare il colpo proprio in caso di cessione di Reijnders. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.