Conte-Juve, accuse pesantissime: ”Arriverà l’ennesima mazzata”

Amarezza, rabbia e delusione: sono questi i sentimenti che abbracciano il popolo bianconero dopo le ultime notizie

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Antonio Conte. L’addio al Napoli del tecnico pugliese sembrava davvero scritto e dopo la vittoria dello Scudetto si aspettava solo l’annuncio. Giorno dopo giorno però la fiducia da parte del club azzurro è aumentata.

Ora sono i tifosi azzurri ad attendere la fumata bianca definitiva per la permanenza sotto il Vesuvio del tecnico che ha condotto il Napoli alla conquista dello Scudetto. Tra i sostenitori partenopei dunque si fa festa, consapevoli del fatto che Antonio Conte sia capace di spostare gli equilibri. Una consapevolezza che hanno anche i supporters della Juventus, che in questi istanti vivono davvero diverse emozioni, tutte, ovviamente, negative.

A me pare più la VERGOGNA di una società in grado di non prendere per l’ennesima volta il migliore sulla piazza. In un giro di panchine che ci vede restare col cerino in mano, ultimi degli ultimi, con un indesiderato in panchina e zero opzioni valide a disposizione.

— Stefanello (@Stefanello81) May 29, 2025