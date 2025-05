Calciomercato, arriva il difensore giapponese: PSG anticipato

Un nuovo innesto di qualità in vista della Champions League: può sbarcare subito in Serie A. Spunta l’intreccio suggestivo con il Paris Saint-Germain: la mossa vincente

Novità importanti sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova decisione suggestiva in vista della prossima stagione per chiudere subito per il colpo giapponese. Conosciamo tutti i dettagli suggestivi in ottica futura: ecco di chi si tratta.

Saranno giorni intensi in Serie A per allestire subito rose competitive in vista della prossima edizione di Champions League. Pochi minuti fa un giovane difensore giapponese è stato accostato alla big italiana: spunta l’intreccio decisivo in ottica futura. Una nuova mossa a sorpresa per anticipare anche il PSG, impegnato nella finale di Champions contro l’Inter. Il top club parigino vorrebbe prima pensare all’ultimo step stagionali per poi incrementare il tasso tecnico della rosa di Luis Enrique. Ecco la nuova decisione in vista del futuro: ecco la miglior soluzione possibile.

Calciomercato, sprint in difesa: la mossa a sorpresa per il giapponese

Scopriamo così tutti i dettagli in vista della prossima stagione. Ecco il colpo di calciomercato per il centrale giapponese che non vede l’ora di accettare una destinazione tanto ambita.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il difensore giapponese, Keita Kosugi, è pronto a sbarcare in Serie A firmando con una big italiana. Ci sono anche Benfica e PSG sulle sue tracce, ma l’Atalanta lo continua a monitorare senza sosta dopo le sue prestazioni con il Djurgardens. Un momento decisivo per il giovane centrale difensivo, classe 2006, che ha attirato numerosi interessi in Serie A.

Keita Kosugi è pronto per il suo definitivo salto di qualità. L’Atalanta è alla ricerca anche di una nuova guida tecnica in caso di immediato addio di Gian Piero Gasperini. Nelle scorse ore l’allenatore ha incontrato la proprietà della Roma con Ghisolfi: Ranieri ha dato il suo ok per il suo arrivo. Saranno ore decisive per arrivare così all’annuncio ufficiale per iniziare subito la nuova campagna acquisti: l’intreccio decisivo con le altre big italiane.

Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima destinazione in Serie A. Il centrale giapponese potrebbe essere utile per un progetto futuro: ormai ci siamo per l’accordo a titolo definitivo, ma la concorrenza è molto serrata. I prossimi giorni saranno così fondamentali per arrivare all’annuncio ufficiale: tutta la verità a breve.