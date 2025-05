Serie A, novità Kean: una big italiana paga la clausola

Novità importanti per conoscere la prossima destinazione di Moise Kean. L’attaccante italiano è pronto a fare le valigie: rivoluzione in Serie A

Saranno giorni decisivi per ambire a grandi palcoscenici ancora in Serie A. Moise Kean cercherà di trovare così in tempi brevi la sua prossima squadra in Serie A. Tante big l’ha monitorato a lungo dopo una stagione ricca di gol: spunta la sorpresa dell’ultim’ora come evidenziato da Il Corriere dello Sport.

Moise Kean è pronto a restare in Serie A firmando con una big italiana. Tutto dipenderà dalla clausola di 52 milioni di euro inserita nel suo contratto ed è in scadenza entro il 15 luglio. L’attaccante della Fiorentina ha realizzato ben 25 gol complessivamente (19 in Serie A) attirando così gli interessamenti dei top club d’Europa. Dopo le dimissioni di Palladino (ancora non ufficiali), l’ex Juve è pronto a guardarsi intorno per scegliere il miglior progetto per le sue caratteristiche.

Calciomercato, sprint Kean: mossa vincente in Serie A

Tutto può cambiare in tempi brevi per pianificare subito il suo futuro. Sicuramente dirà addio al club viola per iniziare subito un percorso avvincente in Serie A: ecco la nuova destinazione tutta da conoscere.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Moise Kean è finito anche nel mirino del Napoli. Antonio Conte continuerà la sua avventura suggestiva alla guida degli azzurri: novità importanti per la prossima campagna acquisti. L’attaccante italiano cercherà di arrivare fino in fondo per continuare a realizzare tutti i suoi sogni. Una novità interessante per ambire a grandi palcoscenici: Kean potrebbe così vestire la maglia azzurra diventando l’alternativa numero uno a Romelu Lukaku.

L’attaccante belga già conosceva la reale intenzione di Conte: durante il bagno di folla sul lungomare, Lukaku aveva rivelato ai microfoni di RaiDue la verità sulla permanenza dell’allenatore del Napoli. Ormai è arrivato l’accordo definitivo con il presidente De Laurentiis: ADL interverrà sul fronte calciomercato partendo dall’immediato arrivo di Kevin De Bruyne. E non è finita qui: Kean resta un profilo di spessore internazionale dopo le sue avventure all’Everton e al PSG.

Il ds Manna cercherà di incrementare il tasso tecnico della rosa partenopea in ottica futura. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: tutto può cambiare nei prossimi giorni per la nuova big di Moise Kean. Ormai ci siamo per mirare di nuovo in alto.