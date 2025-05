Calciomercato, addio Kean: arriva il sostituto da Manchester

Nuovo intreccio di calciomercato da Manchester: ecco la soluzione immediata in vista della prossima stagione. Il sostituto da urlo, ecco di chi si tratta

Il calciomercato può regalare subito nuovi affari interessanti in Serie A. Storie avvincenti per chiudere subito la trattativa da Manchester: individuato il nuovo profilo interessante per sostituire Moise Kean.

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile per quanto riguarda il sostituto di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina potrebbe pensare subito all’addio in maglia viola dopo l’exploit con Raffaele Palladino. Già nelle ultime settimane ha vissuto una situazione alquanto strana volando dai suoi familiari: ora è pronto per il suo addio a titolo definitivo. Ormai ci siamo per conoscere così la sua prossima destinazione: il sostituto per ambire a grandi palcoscenici. Un momento decisivo per sognare in grande ancora in Serie A.

Calciomercato, la nuova mossa vincente da Manchestere: la svolta in attacco

Kean è voglioso di nuove sfide dopo l’exploit con la maglia della Fiorentina. Spunta un nuovo intreccio da Manchestere: ecco la soluzione immediata.

Come svelato pochi minuti fa dal portale, transferfeed, il Manchester United è pronto a cedere in estate l’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore è sbucata fuori anche la Fiorentina che vorrebbe sostituire Moise Kean con un profilo di spessore internazionale. La valutazione dell’ex giocatore del Bologna si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Lo United ha intenzione di venderlo a titolo definitivo in vista della prossima stagione: una nuova soluzione immediata per vestire subito la maglia viola.

Anche Inter e Juventus hanno mostrato interesse per l’attaccante olandese: Zirkzee non vede l’ora di tornare a splendere in Serie A dopo una stagione intervallata tra alti e bassi in Premier League. Lo United potrebbe dire addio ai suoi migliori calciatori in caso di mancata qualificazione in Europa.

Tutto può cambiare ad inizio giugno con il trasferimento di Zirkzee in Italia. Dopo l’exploit con la maglia del Bologna, ha optato per la destinazione in Premier League. L’ambientamento per lui è stato più difficile del previsto: il classe 2001 ha realizzato soltanto 7 gol complessivamente con i Red Devils. Ora è tempo di ripartire più forte di prima: la nuova mossa vincente per sostituire Moise Kean destinato su altri lidi. L’attaccante olandese non vede l’ora di pensare al suo futuro prendendo la miglior decisione possibile.