Kean, triplo assalto alla clausola dopo l’asse Juve-Fiorentina | ESCLUSIVO

Il bomber della viola ha attirato le attenzioni dei top club europei e non solo, intanto da Firenze studiano la contromossa

In questi ultimi anni la Serie A ha senza dubbio ritrovato una buona tradizione di bomber che in un periodo abbastanza recente era mancata. E la nostra Nazionale ne ha risentito. Immobile, Higuain e Icardi prima, poi Lautaro e Vlahovic con qualche nome meno blasonato a emergere. Quest’anno invece, con i periodi di magra vissuti da Lautaro e Thuram che comunque centravanti veri e propri non sono, Retegui e Kean si sono presi la scena più di tutti. Due bomber italiani, di nascita o d’adozione, che Spalletti spera possano fare anche le sue fortune.

Kean rappresenta uno dei più grandi rimpianti in salsa Juventus degli ultimi mesi, dopo le cessioni anche di due super talenti come Matias Soulé e Dean Huijsen. Ai bianconeri serviva fare cassa, così è stata fatta una scelta. Il classe 2000, al primo anno da protagonista assoluto dopo anni da gregario o in prestito, è esploso alla Fiorentina e il conto provvisorio dice 17 gol in 30 partite. Non male per niente. Tanto da attirare su di sé gli interessi di parecchi club importanti in Europa, senza dimenticare che ha già pure una buona esperienza, anche e soprattutto grazie ai mesi col PSG. La clausola rescissoria da 52 milioni può ingolosire parecchio e del suo futuro ne abbiamo parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Kean-Napoli, Riccardo Galli: “La Fiorentina ha un solo modo per evitare la clausola”

Ai nostri microfoni è stato ospite Riccardo Galli, giornalista de ‘La Nazione’ che appunto ci racconta la situazione di Kean e i possibili scenari. L’ennesimo affare degli ultimi anni tra Fiorentina e Juventus: “Altre operazioni tra i due club? Molto complicato dirlo, che la Fiorentina stia facendo altre operazioni con la Juve non mi risulta. Magari tra 20 giorni ne ha presi altri due, ma ora è no, non mi risulta”.

Poi si passa direttamente al bomber nato a Vercelli: “La clausola può essere un richiamo importante per queste squadre, come il Napoli, lo United o il Bayern Monaco. Dopo il rinnovo a sorpresa di Palladino credo la Fiorentina possa muoversi in direzione di Kean. Se si riesce a evitare il periodo in cui è valida la clausola (prima metà di luglio, ndr), l’unica strada è un rinnovo di contratto con il cambio della formula attuale che lo lega alla Fiorentina. Allora il pericolo si eviterà. Se invece si arriverà alla finestra di luglio con la clausola ancora valida e attiva, allora si rischia seriamente che squadre in grado di portare quei soldi ti prendano Kean”. In sostanza, per togliere qualsiasi dubbio, l’unica arma è il rinnovo con l’eliminazione della clausola rescissoria.