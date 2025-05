Anche De Zerbi torna in Serie A: “Ma non sono esclusi altri colpi di scena”

L’ex allenatore del Sassuolo potrebbe fare ritorno in Italia. Una big del campionato italiano potrebbe cambiare tutto: la situazione in panchina dopo l’ultima partita stagionale

All-in sulla finalissima di Champions League per l‘Inter che contro il Paris Saint Germain proverà a suggellare una stupenda cavalcata europea mettendo immediatamente da parte la delusione per lo scudetto finito tra le mani del Napoli dell’ex Conte.

Servirà quindi una risposta immediata da parte della truppa di Simone Inzaghi che contro i parigini a Monaco di Baviera non ha alcun margine d’errore. Dall’esito dell’ultimo atto dipenderà l’intero giudizio sull’annata nerazzurra. Lautaro e soci lavorano quindi per arrivare al meglio ad una finale che pesa sotto tanti punti di vista.

Al contempo non sono mancate finora voci insistenti sul futuro dello stesso Inzaghi sul quale aleggia una corposa proposta economica dall’Arabia Saudita che potrebbe mescolare le carte in tavola.

Lo spartiacque sul destino dell’attuale allenatore meneghino è quindi inevitabilmente la finale di Monaco tra possibili tentazioni di mercato, permanenza, addio e qualche nome per l’eventuale sostituzione. In questo calderone anche il profilo di Roberto De Zerbi che dopo una manciata di stagioni all’estero potrebbe tornare di nuovo in orbita Serie A.

Calciomercato Inter, da Inzaghi a De Zerbi: si decide dopo la Champions

L’Inter resta dunque in una posizione d’attesa con la decisione relativa al futuro di Inzaghi che ci sarà in ogni caso dopo la finale contro il PSG.

Alla vigilia dell’ultimo atto europeo Marotta prova a tenere il focus dell’ambiente su quella che è la partita più importante dell’anno nel suo intervento a ‘The Athletic’ esaltando le qualità del tecnico: “È un allenatore bravo. Trova le giuste motivazioni e non crea tensioni eccessive. La squadra gioca con uno stile di calcio moderno, cercando di segnare più gol piuttosto che limitarsi a difendersi: questo è un tipo di calcio che la gente apprezza e trova divertente”.

Intanto la scelta definitiva in merito alla proposta araba arriverà dopo la gara col Paris, anche se come evidenziato da ‘scommesse.io’ pare orientato verso il sì. Il sogno di Marotta per un’eventuale sostituzione resta Cesc Fabregas anche se il Como lo ha blindato.

È proprio in questo quadro che torna in auge il profilo di Roberto De Zerbi che nell’ultima stagione ha allenato il Marsiglia, e solo una manciata di giorni fa era stato confermato con un comunicato del club.