Terremoto Juve, annuncio in diretta: “Sono già fuori”

Prosegue senza sosta la rivoluzione societaria dei bianconeri orchestrata da John Elkann

Conte dovrebbe restare al Napoli, ma la scelta del tecnico salentino non ferma il ‘piano’ di John Elkann. O meglio, la rivoluzione di Elkann che parte dai quadri dirigenziali. È in arrivo Comolli come Direttore generale: ieri il francese ha annunciato le dimissioni dalla presidenza del Tolosa.

E Giuntoli? Possibile che venga depotenziato, con Chiellini pronto a diventare una figura sempre più importante e decisionale all’interno. Per Luca Momblano, proprio oggi potrebbe essere il giorno di Giuntoli: “La Juventus gli comunicherà qualcosa”, ha detto in diretta a ‘Juventibus’.

In attesa di conoscere il destino dell’ex Napoli, starebbero per dire addio due suoi uomini: Pompilio, che si è ‘portato’ da Napoli, e il capo scouting Stefanelli. Secondo Momblano, entrambi “sarebbero già fuori”. Stefanelli verrebbe rimpiazzato da Tognozzi, di ritorno a Torino.