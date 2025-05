Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex

Sprint totale per conoscere la prossima destinazione di Stefano Pioli. Nuovo ritorno in Serie A per l’allenatore emiliano dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan

Allenatore di assoluta esperienza, è riuscito anche a trionfare nel campionato italiano alla guida del Milan. Negli ultimi mesi ha optato per una nuova avventura in Arabia Saudita, ma ora Stefano Pioli non vede l’ora di tornare competitivo in Serie A.

Un momento decisivo per conoscere la prossima destinazione di Stefano Pioli. Spunta l’intreccio per l’allenatore emiliano pronto a fare il suo ritorno in panchina in Serie A. Dopo essersi trasferito in Arabia all’Al-Nassr allenando anche Cristiano Ronaldo, ora non vede l’ora di essere protagonista nel campionato italiano. Pochi minuti fa è spuntata la destinazione a sorpresa da ex: ecco tutti i dettagli della futura operazione. Dettagli interessanti per chiudere subito la nuova trattativa di calciomercato: ormai ci siamo per la svolta in Serie A.

Calciomercato, Pioli allenerà in Serie A: la mossa vincente

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano non vede l’ora di accettare una nuova destinazione in Italia: ecco dove sarà protagonista.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, occhio al ritorno in Serie A di Stefano Pioli. La Fiorentina potrebbe pensare a lui dopo le dimissioni di Raffaele Palladino. Già ha guidato la squadra viola dal 2017 al 2019 vivendo anche il dramma della morte di Davide Astori.

Una voglia immensa per essere ancora protagonista in Serie A dopo gli ultimi mesi trascorsi in Arabia Saudita allenando CR7. C’è soltanto un cavillo fiscale per quanto riguarda la sua residenza civile in territorio arabo: il suo obiettivo è quello di tornare subito in Italia per accettare la destinazione viola.

La Fiorentina potrebbe essere la piazza giusta da cui ripartire per riportarla in Champions League. La dirigenza viola ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione: al momento non si conoscono ancora le novità su Palladino. Una voglia pazzesca per iniziare nuovamente un progetto entusiasmente nel campionato italiano.

In passato è stato accostato anche a Roma e Napoli, ma il club viola ha pensato a lui per ripartire insieme. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla fumata bianca: la Fiorentina lo aspetta a braccia aperte per iniziare subito il post Palladino. Ormai ci siamo per la chiusura ufficiale per Pioli.