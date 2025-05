Serie A: van Bommel in panchina, affare a sorpresa

L’ex centrocampista potrebbe arrivare nel nostro campionato nei prossimi giorni. Un club di Serie A avrebbe deciso di puntare su di lui

Sono giorni convulsi per quanto riguarda le panchine di Serie A. Molti club stanno cambiando e ci sono anche situazioni sorprendenti e inaspettate come, per esempio, le dimissioni di Palladino. Il passo indietro del tecnico campano ha riaperto la questione della guida della Viola con Sarri che sembra essere il nome in pole position. Ma c’è un’altra questione destinata a tenere banco nelle prossime ore.

Stando alle ultime indiscrezioni, un club di Serie A sembra essere pronto a puntare su van Bommel in panchina. L’ex centrocampista nelle sue uniche esperienze da allenatore ha fatto davvero molto bene e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere una fumata bianca. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà. La volontà è comunque quella di provare a chiudere per regalarsi una soddisfazione importante.

Svolta in panchina: van Bommel in Serie A, le ultime

Van Bommel ha voglia di cimentarsi in campionati importanti e la Serie A per lui potrebbe essere l’occasione importante per rilanciarsi e naturalmente dimostrare le potenzialità. Si è parlato tanto di Milan in passato, ma la volontà sarebbe quella di ripartire da una situazione differente e magari più tranquilla per provare una esperienza differente rispetto all’ultima.

Secondo le informazioni di SestaPorta.news, il Pisa per la sostituzione di Inzaghi starebbe ragionando sulla possibilità di puntare su van Bommel in panchina. L’ex centrocampista rappresenta un nome che stuzzica molto la dirigenza toscana considerato anche il fatto che parliamo di un profilo in rampa di lancio oltre che un tecnico che ha voglia di provare a dimostrare il suo talento e puntare ad obiettivi di alto livello. Per questo motivo il matrimonio potrebbe essere davvero prolifico.

Per adesso si tratta comunque di ipotesi. Al momento sulla panchina del Pisa c’è ancora Inzaghi e il suo nome continua ad essere accostato al Palermo. Una separazione che potrebbe portare i toscani a puntare forte su van Bommel. Per il momento si è nel campo delle valutazioni. Ma l’ex centrocampista ha voglia di rilanciarsi in un campionato sicuramente competitivo e per questo motivo il club nerazzurro è una possibilità da tenere in considerazione. E la situazione si dovrebbe sbloccare nel giro di poco tempo.