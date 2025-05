Milan-Lazio, affare indecente: “50 milioni di euro”

Le ultime sui rossoneri e i biancocelesti nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Ritorni su ritorni nel valzer delle panchine di Serie A. Allegri al Milan, mentre alla Lazio sta per tornare Maurizio Sarri. Il tecnico prenderà il posto di Marco Baroni, il cui futuro potrebbe essere al Torino.

“Sarri ha un’offerta contrattuale sui 3 milioni di euro, il club di Lotito sta facendo sul serio – ha detto a TI AMO CALCIOMERCATO Alessandro Zappulla di ‘Radio Laziale’ – C’è stato un contatto forse anche già prima della partita col Lecce, puramente esplorativo”.

“Anche Sarri ha preso tempo – ha aggiunto – perché c’è questa girandola impazzita per le panchine con l’Atalanta che è il club più ambito per l’aspetto economico e la Champions. Attenzione anche alla Fiorentina, con lui che ci andrebbe a piedi per fare una battuta”.

Sarri dovrebbe però concludere con la Lazio: “Da quello che so il suo agente dovrebbe venire a Roma nelle prossime 48 ore, ma siamo ancora in un calciomercato allo stato embrionale con tante panchine libere. Credo che siamo ancora in una fase non vicinissima. Il tecnico conosce benissimo la società e probabilmente vorrà avere delle certezze economiche e tecniche, penso che lui abbia già in mente dei paletti da poter sottoscrivere nell’accordo in chiave colpi di mercato”.

“Tare potrebbe chiedere Gila alla Lazio”

A proposito di Milan e Lazio, Zappulla non esclude un incrocio di mercato tra Tare e Sarri – che in biancoceleste si sono fatti la ‘guerra’ – con protagonista il difensore Gila: “Tare potrebbe chiedere lo spagnolo alla Lazio. Da quello che so io, però, a meno di offerte indecenti, il club ha deciso di non rinforzare squadre che ruotano attorno allo zona Champions. Per meno di 35-40 non verrebbe ceduto all’estero, in Italia almeno 50″.