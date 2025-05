Milan-Allegri, l’esordio è già amaro: tutta colpa della Juve

I fatti risalgono a più di un anno fa. Niente da fare per il tecnico livornese costretto a star fuori per la prima in rossonero

Igli Tare non ha perso tempo. La firma sul contratto che lo ha reso il nuovo Direttore sportivo sono passati davvero pochi giorni, ma già oggi è riuscito a chiudere per l’allenatore.

L’albanese per il suo Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Una scelta con cui manda un segnale forte alla concorrenza e porta il progetto rossonero ha compiere un vero cambio di rotta: dopo Sergio Conceicao e Paulo Fonseica, il Diavolo ripartirà dunque da una guida forte e carismatica che sa come vincere in Italia e che conosce bene l’ambiente rossonero. Massimiliano Allegri è stato ad un passo dal Napoli, con il quale aveva raggiunto un accordo di massima, ma nelle ultime ore il vento era cambiato, con Antonio Conte sempre più propenso ad accettare il progetto azzurro.

Per il tecnico livornese, adesso, ovviamente, c’è solo il Milan, con il quale ha siglato un contratto di tre anni (due anni più opzione per il terzo) a cifre importanti. Allegri, infatti, guadagnerà più di cinque milioni di euro netti a stagione. I bonus saranno legati chiaramente ai risultati, al piazzamento in Champions League e alla vittoria dello Scudetto.

Milan, niente esordio con Allegri: ecco cosa era successo

Qualche anno fa, Allegri si era detto desideroso di conquistare la seconda stella. Chissà che non fosse destino. Giocare una partita a settimana, chiaramente, aiuterà il Diavolo, con i tifosi che sperano di vivere una stagione come il Napoli.

Lo scorso anno il club azzurro chiuse la stagione al decimo posto e con Antonio Conte ha vinto lo Scudetto, con qualche colpo mirato, ma allo stesso tempo con un paio di cessioni illustri, come quella di Victor Osimhen, arrivata in estate, e poi quella di Kvara, che è volato a Parigi durante il mercato invernale.

Tra i tifosi del Milan si coltiva dunque la speranza che con Massimiliano Allegri si possa tornare davvero ad esultare. La Serie A, però, non sarà l’unica competizione che giocherà il Milan. Il Diavolo volerà ancora una volta in Arabia Saudita, dove affronterà proprio il Napoli in semifinale.

Ma c’è pure la Coppa Italia, con il club rossonero che farà il suo esordio in pieno agosto, contro il Bari. In quella circostanza, però, non ci sarà Massimiliano Allegri per via di una squalifica di due giornate rimediata in finale di Coppa Italia, di più di un anno fa, quando con la Juve sfidò l’Atalanta. In quella circostanza il tecnico livornese perse letteralmente la testa.