Juventus, nuovo bomber dalla Serie A: scambio più 35 milioni | CM.IT

La Juventus a caccia del nuovo centravanti per il post Vlahovic: la pista dal campionato italiano e doppia contropartita sul tavolo

Giornate decisive in casa Juventus per la ristrutturazione del nuovo organigramma in dirigenza, con Damien Comolli volto nuovo nella stanze della Continassa.

Il dirigente francese ha salutato il Tolosa e la prossima settimana firmerà con il club bianconero: per lui ruolo da Direttore generale, a riporto dell’Ad Scanavino. A breve la ‘Vecchia Signora’ prenderà anche una decisione sull’operato di Giuntoli, che in caso di permanenza sotto la Mole sarà depotenziato rispetto ai poteri esecutivi che gli ha concesso la proprietà nelle ultime stagioni.

L’ex Napoli intanto continua a muoversi sul mercato con il suo staff per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione, specialmente per quando concerne il post Vlahovic al centro dell’attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, Retegui nel mirino: Savona e Mbangula nell’affare con l’Atalanta

La pista Osimhen si è complicata, così come l’assalto a Jonathan David malgrado i contatti positivi della scorsa settimana con l’entourage del canadese. Il Napoli fa sul serio per l’ex Lille e neanche l’Inter molla per il momento la presa.

Così la Juve, oltre a Hojlund, riflette su un possibile assalto per Mateo Retegui che per la giusta cifra (o proposta) non è incedibile per l’Atalanta. La ‘Dea’ si appresta a ripartire con nuovo allenatore e valuta il bomber della Nazionale tra i 50 e i 55 milioni di euro. Somma che il club bianconero andrebbe ad abbassare inserendo alcune contropartite come raccolto da Calciomercato.it. Come ad esempio Mbangula e Savona, profili giovani e di prospettiva che stuzzicano l’Atalanta. Sia il nazionale belga che il duttile difensore hanno ricevuto dei sondaggi dall’estero e hanno una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Riflessioni in corso quindi alla Juventus (e non potrebbe essere altrimenti) sul centravanti del futuro, con Retegui che torna prepotentemente nei desideri della ‘Vecchia Signora’. L’italo-argentino inoltre avrebbe il gradimento di Antonio Conte, che resta l’obiettivo numero uno per la panchina in caso di addio al Napoli neocampione d’Italia.