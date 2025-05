Juventus, Giuntoli ai saluti: Comolli pesca subito dal Barça

La Juventus si sta guardando con molta attenzione attorno ed in tal senso il destino di Cristiano Giuntoli può essere lontano dai bianconeri. Con Comolli in arrivo il primo colpo può essere pescato direttamente dal Barcellona.

Tra le fila dei bianconeri, in maniera silenziosa, sta andando di scena una autentica rifondazione che non risparmia nessuno. Gli asset societari e dirigenziali si stanno riorganizzando in maniera importante e qualche primo segnale era arrivato già con le voci che volevano Antonio Conte in panchina e con il possibile addio di Cristiano Giuntoli. Al momento, l’unico certo di una posizione nella Juventus del futuro è Giorgio Chiellini, a cui saranno date maggiori responsabilità rispetto a quelle che ha ora.

Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo sempre di più piede l’ipotesi di un addio a Cristiano Giuntoli dopo sole due stagioni ed in tal senso un chiaro indizio era la sua assenza alla commemorazione per i quarant’anni dalla strage dell’Heysel. In tal senso, uno dei nuovi dirigenti che stanno per entrare in società è Comolli, che nel calcio ha ricoperto praticamente ogni ruolo, dall’allenatore fino ad arrivare al direttore sportivo. Ed in tal senso il prossimo direttore generale della Juventus potrebbe mettere subito a referto un colpo di estremo interesse che arriverebbe dal Barcellona.

La Juventus guarda in casa Barcellona: la rivoluzione continua

Sono tanti i profili che vanno inseriti in questa squadra per renderla competitiva ad alti livelli. Ma tutta questa incertezza di sicuro non fa bene e non a caso si vocifera del fatto che abbia condizionato anche lo stesso Antonio Conte. Nonostante questo, però, il mercato non si ferma ed in tal senso arrivano notizie significative. Stando a quanto raccontato da Transferfeed, infatti, la Juventus continua a seguire con vivo interesse il nome di Ronald Araujo, roccioso difensore del Barcellona che non è più considerato un elemento centrale nel progetto.

La stagione in corso è stata condizionata dai tanti infortuni, ma si tratta di un calciatore di altissimo profilo. Nel suo contratto con il Barcellona c’è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida, però, a quanto si legge, solo dal primo al 15 luglio. Si tratta di una cifra troppo alta per le casse della Juventus. Che, però, potrebbe lavorare per convincere il calciatore e poi sfruttare le sue volontà per fare pressione sui catalani.

Classe 1999, si tratta di un calciatore che ha già una grande esperienza a livello internazionale ma che è ancora molto giovane. A quanto pare, la Juventus non ha smesso di pensare ad Araujo. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.