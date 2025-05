Dalla Conference al Milan: primo rinforzo per Allegri

La scelta del tecnico livornese sblocca il calciomercato in entrata dei rossoneri. E il colpo potrebbe arrivare direttamente dal Chelsea. Le ultime

Il Milan sta già programmando il suo futuro. Archiviata una stagione deludente, la nuova era rossonera è ufficialmente iniziata con l’insediamento di Tare. Il direttore sportivo nelle scorse ore ha incontrato Allegri per definire l’accordo. Il livornese è ormai il prossimo tecnico del club meneghino e il suo arrivo potrebbe sbloccare anche il calciomercato. C’è la consapevolezza che bisognerà ripartire da zero e quindi sono diversi i movimenti sia in entrata che in uscita.

L’assenza della Champions League e delle coppe europee porterà il Milan ad andare su profili non di primo livello, ma giocatori comunque importanti. Allegri è pronto a collaborare con Tare per costruire una squadra di livello importante nel prossimo calciomercato e uno dei rinforzi potrebbe arrivare direttamente dal Chelsea. I Blues non lo considerano un giocatore fondamentale e i rossoneri sono pronti ad approfittare della situazione per regalarsi un rinforzo importante.

Calciomercato Milan: affare con il Chelsea, le ultime

I rapporti tra il Milan e il Chelsea sono ottimi e questo potrebbe facilitare l’operazione. I Blues, nonostante la vittoria in Conference League, daranno il via ad una sorta di rivoluzione. La Champions richiede la necessità di andare su giocatori di assoluto livello e quindi si sta iniziando a ragionare su come andare a sfoltire la rosa a disposizione di Maresca. E i rossoneri potrebbero dare una mano agli inglesi.

Stando alle informazioni di fichajes.net, il Milan continua a seguire da vicino Madueke. Il classe 2002 inglese in questa stagione ha trovato spazio con 41 presenze in tutte le competizioni e 11 gol e 5 assist. Numeri importanti per un esterno d’attacco anche se si ha la consapevolezza che si può fare ancora meglio. Da qui la decisione di lasciare il Chelsea e i rossoneri sono pronti comunque a fare un tentativo.

Madueke potrebbe essere il primo rinforzo del nuovo Milan di Allegri in questo calciomercato. L’attaccante rispecchia alla perfezione il modo di pensare di Tare e quindi i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. E non è da escludere che ci possa essere anche uno scambio visto l’interesse dei Blues per Leao.

Mercato Milan: Madueke l’obiettivo per l’attacco

Il Milan dovrà cambiare molto in attacco e Madueke rappresenta una possibilità importante per alzare la qualità della rosa nel prossimo calciomercato.

Il Chelsea è pronto ad aprire al trasferimento magari anche in prestito. Il Milan è pronto a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.