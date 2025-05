Calciomercato, Pirlo torna in Serie A: fumata bianca

Pirlo è pronto per una nuova destinazione suggestiva in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo con il suo ex compagno di squadra: ecco la verità

Una voglia immensa per tornare subito in panchina alla guida di un progetto entusiasmante in Serie A. Pirlo dovrà comunicare la sua decisione definitiva nelle prossime ore: l’intreccio suggestivo in vista della prossima stagione.

Andrea Pirlo non vede l’ora di rimettersi al lavoro in Serie A. Dopo l’avventura alla guida della Juventus in massima serie, è tornato protagonista con la Sampdoria in cadetteria. Ora è arrivato il tempo di tornare in pista con un progetto entusiasmante in ottica futura. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla fumata bianca. L’ex bianconero non è riuscito ad incidere tanto nelle sue prime avventure da allenatore: spunta la nuova destinazione a sorpresa in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Pirlo ha deciso: ecco dove allenerà

Novità importanti per trovare subito una soluzione immediata in vista della prossima stagione. Pirlo è pronto ad accettare una nuova destinazione in Serie A: conosciamo subito gli ultimi dettagli.

Una nuova mossa a sorpresa per conoscere il futuro di Andrea Pirlo. Come svelato dalle ultime indiscrezioni dal portale calciopisa, Pippo Inzaghi è pronto a dire addio al club toscano per firmare con il Palermo in Serie B. E così la dirigenza nerazzurra ha intenzione di bloccare subito l’ex allenatore della Juventus per succedere al suo ex compagno al Milan e in Nazionale. Una svolta decisiva per tornare subito protagonista nel campionato italiano: l’obiettivo sarà quello della salvezza anticipata, ma il percorso si preannuncia ricco di difficoltà.

In lizza c’è stato anche Marco van Bommel, ma il Pisa potrebbe così annunciare in poco tempo Pirlo. Inzaghi si avvia così ad un nuovo campionato di Serie B con il desiderio di portare in massima serie il Palermo. Un intreccio interessante per vincere ancora in cadetteria dopo tante stagioni da assoluto protagonista.

I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell’affare: l’ex allenatore bianconero è sempre nel mirino di tanti club italiani. La sua voglia di ripartire è davvero tanto: ha vissuto anche un’esperienza formativa nel campionato turco prima di fare rientro in Italia. Il Pisa vorrebbe allestire una rosa per raggiungere la salvezza in tempi brevi: manca soltanto l’ultima parola della dirigenza per chiudere la trattativa. Ormai ci siamo per rivedere subito Pirlo in panchina.