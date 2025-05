Allegri e Tare disegnano il nuovo Milan: svolta Leao e beffa per la Roma

Nasce la squadra del tecnico livornese e del direttore sportivo albanese: ecco le decisione per il Diavolo che verrà

Ormai ci siamo. Massimiliano Allegri diventerà a breve il nuovo allenatore del Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di premere il piede sull’acceleratore per mettere le mani sul tecnico livornese.

Dopo il disastro della stagione appena trascorsa, il Milan ha scelto di puntare sul pragmatismo di un allenatore abituato a vincere, che conosce bene le pressioni di un grande club, come quello rossonero. Si ripartirà dunque da Massimiliano Allegri che vorrà una squadra a sua immagine e somiglianza.

Così il tecnico livornese avrà bisogno di almeno un paio di rinforzi in difesa: Malick Thiaw e Fikayo Tomori potrebbero non essere considerati proprio i centrali giusti per l’ex Juventus. Matteo Gabbia e Pavlovic, invece, vanno verso la conferma. A sostituire il tedesco e l’inglese, per i quali il Milan spera di incassare sia 50-60 milioni di euro, sarà, dunque, almeno un italiano e il nome giusto è quello di Coppola del Verona. Comuzzo, che piace tanto, ha una valutazione già troppo alta. Ma il colpo in difesa può essere rappresentato da Antonio Silva del Benfica.

Milan: occasione per Saelemaekers, così giocherà in attacco

Se immaginiamo un Milan schierato con una difesa a tre, sugli esterni può esserci spazio per Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers. Per predisposizione, duttilità e abnegazione, il belga appare davvero un calciatore da Allegri. Così per la Roma il suo acquisto è destinato a complicarsi non poco.

Il punto interrogativo sulle corsie laterali è ovviamente rappresentato da Theo Hernandez. Se Allegri dovesse spingere per trattenerlo il suo futuro cambierebbe immediatamente, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se è ancora possibile un rinnovo o meno. In caso di addio, bisognerebbe mettere mani al portafoglio e i nomi cerchiati in rosso sono quelli di Maxim De Cuyper del Club Brugge e Destiny Udogie del Tottenham, ma il loro prezzo non è certo basso.

A centrocampo, Fofana avrà il posto assicurato. I suoi muscoli saranno indispensabili. Poi bisognerà capire se Tijjani Reijnders resterà in rossonero. Il Diavolo aspetta l’offerta irrinunciabile da parte del Manchester City che ancora non è arrivata. Così è pronto a chiudere per Ricci. Sulla trequarti Pulisic è certamente il titolare, con Ruben Loftus-Cheek che può diventare una pedina importante. In avanti Santi Gimenez ha il posto assicurato, così come Rafa Leao.

Il portoghese sarà un punto fermo del Milan di Massimiliano Allegri, intenzionato ad affidargli meno compiti difensivi, ma sotto porta dovrà diventare infallibile. Non ci siamo certo dimenticati del portiere, Igli Tare è intenzionato a chiudere a breve la questione legata a Mike Maignan. Il rinnovo può arrivare a brevissimo