Vlahovic al posto di Osimhen: pronti 50 milioni

Per Dusan Vlahovic, nel suo futuro, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può essere lui il bomber preso al posto di Victor Osimhen. Per lui sono pronti 50 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il suo rendimento nella stagione in corso è stata ancora una volta al di sotto delle aspettative. Come in generale accaduto da quando è arrivato alla Juventus, dove non è mai riuscito ad esprimersi sui livelli raggiunti ai tempi della Fiorentina. Ha faticato tanto con Massimiliano Allegri ed in molti avevano attribuito tutte le responsabilità all’approccio tattico del toscano, per tanti troppo difensivista. Le cose, però, paradossalmente sono andate anche peggio con Thiago Motta. Sia per la squadra che per il bomber serbo.

Proprio per questo motivo, per il bene di tutte le parti in causa, a fine anno arriverà un divorzio, con la strada che sembra tracciata da questo punto di vista. In tal senso, il futuro di Dusan Vlahovic e quello di Victor Osimhen, altro profilo in uscita dal Napoli e che può scuotere il calciomercato internazionale, si possono intrecciare, con il serbo che può arrivare proprio al posto del nigeriano. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e di che cosa si tratta nel dettaglio. Auguriamo a tutti una buona lettura,

Vlahovic, sarà lui il nuovo bomber al posto di Victor Osimhen

Ovviamente il fatto che il serbo sia in uscita dalla Juventus ha attirato l’interesse di tanti club in giro per l’Europa. Così come è noto l’interesse da parte di club sauditi per Dusan Vlahovic. Ma attenzione, dal momento che arrivano delle notizie non di poco conto da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il nome del centravanti bianconero è finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione.

I Red Devils sono stati a lungo accostati anche a Victor Osimhen, ma a quanto pare hanno deciso di abbandonare questa pista dal momento che è diventata troppo complicata per i suoi costi ed anche perché ci sono troppe squadre che potrebbero scatenare una autentica asta per quel che riguarda l’ingaggio da riconoscere al bomber in prestito al Galatasaray.

La valutazione che fa di Dusan Vlahovic la Juventus è di circa 50 milioni di euro ed è una pista che può seriamente far partire il valzer di punte in vista di questa estate che si prospetta, in termini di calciomercato, davvero infuocata. Una cifra, quella di cui sopra, che di certo non può spaventare un club come il Manchester United.