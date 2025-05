Pioli torna al Milan? “Tare lo riporterebbe sulla panchina rossonera”

Il ‘Diavolo’ dopo aver ufficializzato il Ds albanese è a caccia del nuovo allenatore per la prossima stagione

Il Milan ha posato la prima pietra per la ricostruzione dopo un’annata disastrosa, con Igli Tare che lunedì è stato ufficializzato come nuovo Direttore sportivo del ‘Diavolo’.

Il neo Ds si è messo subito al lavoro, anche perché resta ancora vuota la casella più importante ed ovviamente ci riferiamo a quella dell’allenatore. Il Milan è a caccia del dopo Conceicao per rilanciarsi, con l’obiettivo di cancellare una stagione deludente e finita nel peggiore dei modi con il ko nella finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Diversi i nomi usciti in orbita Milan per la guida tecnica e tra cui spicca proprio il profilo di Vincenzo Italiano, giustiziere dei rossoneri nella finalissima dell’Olimpico. Il tecnico siciliano però tratta il rinnovo con il Bologna, con la la volontà del patron Saputo di non farselo scappare come successo invece un anno fa con l’addio di Thiago Motta.

Milan, non solo Italiano e Allegri: “Tare ha un grande rapporto di stima con Pioli”

Tare come dicevamo si è messo subito al lavoro tra mercato e la scelta del nuovo allenatore, dove non va dimenticata inoltre l’opzione che porterebbe al ritorno di Massimiliano Allegri. Sull’ex allenatore della Juventus è però in vantaggio il Napoli, che lo ha bloccato in attesa della decisione definitiva di Conte per la panchina dei partenopei neocampioni d’Italia.

Il preferito di Tare resta comunque Italiano, con Marco Parolo che però avanza la candidatura di un nome a sorpresa per il Milan. Che, come nel caso di Allegri, potrebbe tramutarsi in un clamoroso ritorno: “Tare stravede per Italiano e lo vorrebbe portare al Milan. Se non dovesse riuscirci? Io so che c’è un grande rapporto di stima Tare e Stefano Pioli: se potesse lo riporterebbe in rossonero“, rivela l’ex centrocampista ai microfoni di ‘DAZN’.

Parolo aggiunge sulla possibilità di un Pioli bis sulla panchina del Milan: “Una delle criticità che aveva al Milan era di non avere una figura con cui parlare e confrontarsi nei momenti difficili. Ecco, Tare sarebbe quella figura. Secondo me, però, Pioli non tornerà mai al Milan“. Tare e Pioli, lo ricordiamo, hanno condiviso l’esperienza alla Lazio tra il 2014 e il 2016.