Napoli o Juve, l’annuncio sul futuro di Conte: “Decisione netta”

Le ultime sul futuro del tecnico salentino fresco vincitore dello Scudetto, il sesto della sua carriera contando la vittoria della Premier col Chelsea

Conte-Napoli, come finirà? Ne abbiamo parlato a NAPOLI ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

“Nel calcio tutto cambia, ma credo che alla fine le strade tra Conte e il Napoli si separeranno“, ha detto il nostro ospite William Scuotto. “Il tecnico salentino ci vuole pensare, perché intende prendere una decisione netta, visto che è una decisione importante – ha aggiunto – Magari arriva qualche certezza in meno dalla Juventus, da capire il ruolo di Giuntoli.

A Napoli non hai subito la pressione di vincere e hai 200 milioni di investire – sottolinea Scuotto – Nella Juventus ci sono invece tanti punti interrogativi, ma è anche un richiamo di casa. Dopo quella battuta del ristorante e della banconota da 10 euro, qualcosa è rimasto in sospeso”.

“Divergenze tra Conte e De Laurentiis, ma…”

“Credo che ci siano tante cose che abbiano scottato Antonio Conte – ha evidenziato l’altro ospite di NAPOLI ZONE, Alessandro Montano – Probabilmente sarebbe stato più facile giustificare l’addio senza scudetto. Quando uno come Oriali dice ‘Non ho mai vissuto un ambiente del genere, io dal mio proverò a convincere Antonio Conte’, ecco… Anche Conte sa bene che gruppo ha formato.

Il problema è che ci sono delle divergenze giustificabili e bisogna empatizzare con De Laurentiis. Non può svenarsi per un allenatore che non resterebbe oltre questo secondo anno. Lo racconta il percorso di Conte, un uomo che vive di stimoli, non riesce a restare fermo allo stesso posto per tanto tempo altrimenti impazzisce. E chiaro che De Laurentiis debba fare i calcoli sul costruire una squadra che abbia una progettualità.

“Conte è consapevole che nonostante il mercato di gennaio, l’errore del centro sportivo, la questione stadio… Che nonostante tutto, non vale la pena restare a Napoli? Non è che altrove siano messi meglio. Conte non dimentichi che l’anno scorso tutti i top club hanno passato la mano su di lui. A partire dal Milan che ha preso Fonseca. Ricordi bene dov’era un anno fa e quale presidente l’ha fatto rientrare nel giro, dandogli subito la possibilità di competere e vincere”, ha concluso Montano.