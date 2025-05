Juventus, l’attacco cambia faccia: doppio colpo dallo United

La Juventus sta lavorando a costruire il proprio futuro ed in tal senso Giuntoli ha messo nel mirino un doppio rinforzo che arriva dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il futuro dei bianconeri è avvolto da tanti dubbi in maniera del tutto inevitabile, dal momento che ci sono troppi aspetti da chiarire da questo punto di vista. A partire dalla scelta dell’allenatore, con Conte che resta in sospeso per ancora qualche giorno, fino ad arrivare alla posizione di Cristiano Giuntoli, che continua ad essere instabile, ed in generale i dirigenti. Ovviamente, però, a parte tutto, per alzare l’asticella occorre passare anche per il calciomercato, dal momento che la squadra, al di là degli errori commessi da Thiago Motta e da Igor Tudor, ha bisogno di rinforzi da questo punto di vista.

Ovviamente sono tanti i nomi sui quali i dirigenti si stanno muovendo con molto interesse, dal momento che siamo in una fase, infatti, in cui non si è nelle condizioni di poter sferrare assalti per chiudere. Ma in cui, per ragioni altrettanto ovvie, si gettano le basi per le più importanti trattative. In tal senso, a quanto pare, la Juventus si sta muovendo in maniera importante per un doppio colpo che arriverebbe da una delle squadre più criticate dell’ultima stagione a livello mondiale. Stiamo parlando del Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juventus, occhi puntati in casa Manchester United: arriva un doppio colpo?

Per molti club i Red Devils saranno oggetto di grandi mire in sede di calciomercato. Sono tanti i calciatori sul mercato, con Ruben Amorim che pretende dal club una autentica rivoluzione. Il primo nome sulla lista della Juventus è sicuramente quello di Rasmus Hojlund, dal momento che serve un centravanti in grado di fare la differenza ed anche uno di scorta capace di saper dare il suo contributo nel momento in cui sarà chiamato in causa. Ma non è tutto, come detto, e si tratta di un profilo molto interessante.

Stando a quanto raccontato da Goal.com, infatti, la Juventus si sta muovendo con vivo interesse sulle tracce di Antony, in prestito al Betis Siviglia e che ha dimostrato in Liga ed in Conference League di essere ancora un calciatore dal potenziale atomico. In tal senso, sarebbe un doppio colpo importante, ma per la Juve servirebbe, per ottenere questo doppio sì dai Red Devils, un investimento complessivo che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. La strada è in salita da questo momento, ma a quanto pare i bianconeri hanno risorse importanti per l’estate.